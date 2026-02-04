La Ruta Provincial 21 comenzó a ser repavimentada entre Loncopué y El Huecú, con una primera etapa de 9 kilómetros. Esta obra busca mejorar la conectividad vial en una zona estratégica del norte neuquino.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que esta etapa incluye 4 kilómetros de repavimentación y 5 de asfalto nuevo, en un tramo clave para la circulación regional. Los trabajos corresponden a un proyecto total de 50 kilómetros.

La inversión asciende a 6.000 millones de pesos y se ejecuta por administración directa, es decir, con personal y maquinaria de la Provincia. El avance actual de obra es del 30%.

Se destacó que además de la carpeta asfáltica, se están realizando obras de drenaje, con la colocación de alcantarillas de acero corrugado y cabeceras de hormigón, para asegurar la durabilidad ante lluvias.

Las tareas comenzaron tras la finalización de los trabajos en la Ruta Provincial 39, en la zona de Huinganco. Se continúa así con el plan de mejora vial en el noroeste neuquino.

Esta obra es parte de un ambicioso plan de infraestructura del Gobierno provincial, que prevé 264 kilómetros nuevos de pavimento y ya acumula 664 kilómetros ejecutados, licitados o en marcha.