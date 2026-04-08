Figueroa marcó una condición: “Hay que formarse para trabajar en Neuquén”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue entrevistado en A24 por el periodista Eduardo Feinmann, donde abordó el presente y las perspectivas de Vaca Muerta, la política energética y las inversiones internacionales.

Durante la entrevista, remarcó la necesidad de “hablarle al país” sobre el desarrollo del yacimiento no convencional para evitar interpretaciones simplificadas sobre su impacto económico.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue entrevistado en A24 por el periodista Eduardo Feinmann, donde abordó el presente y las perspectivas de Vaca Muerta, la política energética y las inversiones internacionales.

Durante la entrevista, remarcó la necesidad de “hablarle al país” sobre el desarrollo del yacimiento no convencional para evitar interpretaciones simplificadas sobre su impacto económico.

Licitación clave el 19 de agosto

El mandatario confirmó que el 19 de agosto se realizará una licitación con participación de empresas internacionales. Entre las firmas interesadas, mencionó a Continental, a la que definió como una de las empresas independientes más prestigiosas en Vaca Muerta. Según indicó, este proceso permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas áreas.

Figueroa señaló que Vaca Muerta “es una condición necesaria pero no suficiente” para el crecimiento del país y rechazó comparaciones con modelos como Dubái. “El desarrollo requiere mucho trabajo para que sea un sostén real de la economía”, afirmó.

Empleo y formación: la condición para llegar a Neuquén

El mandatario provincial puso el foco en el acceso al trabajo vinculado a Vaca Muerta y advirtió sobre las expectativas de migración hacia la provincia.

“Somos muy cautelosos, para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo, no nos sobra ningún puesto de trabajo. Para tener trabajo hay que formarse”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de la capacitación técnica y mencionó al Instituto Vaca Muerta como una herramienta central para preparar a trabajadores en función de la demanda del sector energético. “Para eso es muy importante el Instituto Vaca Muerta”, agregó.

Infraestructura y trabajo regional

Ante una consulta del conductor de A24 sobre el puerto de Punta Colorada, Figueroa lo definió como un punto estratégico: “Va a ser clave para el desarrollo del GNL y la integración con Río Negro. Estamos trabajando de manera hermanada, sin diferencias políticas, con un compromiso generacional para impulsar la producción como nunca antes”.