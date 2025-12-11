El ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo arribó esta mañana a Neuquén en lo que fue una suerte de visita sorpresa, ya que su llegada a territorio patagónico no fue anunciada por parte del Ejecutivo provincial.



Según supo MejorInformado, Caputo llegó a la Provincia hoy y realizó una recorrida por los yacimientos de Vaca Muerta, una de las formaciones no convencionales de gas y petróleo más importantes a nivel mundial.



La llegada de Luis Caputo a Neuquén se enmarca en la buena relación que existe entre el presidente Javier Milei, sus funcionarios de primera línea y el propio gobernador Rolando Figueroa, quien este año ha tenido numerosas reuniones con miembros del Ejecutivo nacional.



De hecho, la última reunión de peso se llevó adelante hace pocas semanas, cuando Figueroa firmó con el titular de la cartera de Economía la quita de retenciones a la exportación de petróleo crudo, uno de los logros más importantes de la provincia norpatagónica en materia de hidrocarburos.



Posterior a la recorrida de Luis Caputo por los yacimientos de Vaca Muerta, el ministro se reunió con Rolando Figueroa, quien expresó en sus redes sociales: “Hoy trabajamos con el ministro Luis Caputo para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia”.



En ese sentido agregó: “Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural -particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción- dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia”.