El diputado nacional Marcelo Mango (Unión por la Patria) expresó su rechazo a la suspensión y restricción de prestaciones médicas del PAMI en clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut. Cuestionó al Gobierno nacional por no garantizar la continuidad de la atención a jubilados y pensionados

El pronunciamiento se produjo luego de que centros privados limitaran la atención ante atrasos en los pagos y falta de actualización de aranceles. Según señaló el legislador, la interrupción de estudios, consultas y tratamientos impacta de manera directa en la salud y calidad de vida de quienes dependen de esa cobertura.

Mango recordó que el 6 de febrero presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) informe el estado de deuda con los prestadores, los cronogramas de pago, la política arancelaria vigente y las medidas de contingencia previstas para garantizar la continuidad de la atención, con especial foco en las provincias patagónicas.

Asimismo, legisladores del bloque Unión por la Patria solicitaron que el ministro de Salud, Mario Lugones, y el director ejecutivo del INSSJP–PAMI, Esteban Leguízamo, concurran a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre las razones de la suspensión de prestaciones y detallar las acciones adoptadas para resolver el conflicto.

El diputado planteó la necesidad de una solución que contemple la regularización de pagos, previsibilidad financiera para los prestadores y el desarrollo de instancias de diálogo institucional, con el objetivo de evitar un agravamiento del escenario y eventuales impactos en los sistemas públicos de salud provinciales y municipales.

La situación se da en un contexto de tensión entre el organismo nacional y prestadores privados en distintas jurisdicciones, con repercusiones en la atención de personas mayores y otros grupos que acceden a servicios a través del PAMI.