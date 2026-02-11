Desde el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, junto con el área de Medio Ambiente de la Municipalidad, detectaron mosquitos transmisores del dengue en la ciudad. Ante esta situación, se puso en marcha un operativo de prevención que se desarrollará este miércoles y continuará el jueves. El operativo comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 13 horas, en los barrios Capellán, la zona de la Facultad y El Manzanar, lindante a la Ruta Nacional 22.

Las acciones previstas incluyeron la búsqueda activa de criaderos del mosquito, la eliminación de inservibles que puedan acumular agua y favorecer su reproducción, además de la entrega de folletería con información y recomendaciones para los vecinos.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana: se solicitó a las familias abrir las puertas de sus hogares y permitir el ingreso del personal de salud y municipal para retirar recipientes con agua estancada. “Entre todos, prevenimos el dengue”, señalaron desde el operativo.

El plan contempla también la presencia de equipos de salud y agentes municipales que recorrerán las viviendas para brindar asesoramiento directo sobre medidas de prevención, reforzando la necesidad de mantener patios y espacios libres de objetos que acumulen agua.

La campaña busca evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y garantizar que la comunidad cuente con herramientas claras para reducir riesgos.