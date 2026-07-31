Maquinaria pesada, drones y equipos técnicos: así despejaron la Ruta Nacional 40 en el acceso a San Martín de los Andes

La Ruta Nacional 40 volvió a habilitarse este viernes en el tramo comprendido entre el acceso a San Martín de los Andes y Catritre, luego de un intenso operativo que permitió remover las rocas desprendidas sobre la calzada tras el derrumbe registrado en la zona. La reapertura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre organismos nacionales, provinciales y municipales, que desplegaron maquinaria pesada, equipos técnicos especializados y drones para evaluar las condiciones del terreno y garantizar la seguridad antes de restablecer el tránsito.

Un despliegue coordinado para recuperar la circulación

El operativo involucró a personal de Vialidad Nacional (VN), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección Provincial de Defensa Civil, la Municipalidad de San Martín de los Andes, la Policía del Neuquén y otras fuerzas que participaron en las tareas preventivas y de control.

Desde el aire: así luce el tramo de la Ruta Nacional 40 tras haber sido despejado en el operativo conjunto de equipos técnicos - Foto: Realidad Sanmartinense

Durante varias horas se trabajó en la remoción de material rocoso acumulado sobre la ruta y en la evaluación de los sectores más comprometidos por el desmoronamiento. Para ello se utilizaron drones que permitieron inspeccionar áreas de difícil acceso y monitorear la estabilidad de la ladera.

Además, la maquinaria pesada resultó clave para despejar la calzada y retirar grandes bloques de piedra que habían quedado sobre la traza.

Drones y evaluación técnica para garantizar la seguridad

Antes de habilitar nuevamente la circulación, los equipos técnicos realizaron inspecciones en el sector afectado para determinar las condiciones de seguridad del corredor.

Las tareas incluyeron relevamientos aéreos y controles permanentes sobre la zona del derrumbe, con el objetivo de detectar posibles riesgos y minimizar la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Si bien el tramo quedó rehabilitado, la circulación se hará de manera asistida y con horarios específicos - Foto: La Montaña

Las autoridades remarcaron que la habilitación se concretó una vez concluidas las evaluaciones correspondientes y tras verificar que existían condiciones adecuadas para el tránsito vehicular.

Cómo será la circulación durante el fin de semana

Si bien la ruta quedó nuevamente habilitada, la circulación se realizará de manera asistida y con horarios específicos establecidos para garantizar la seguridad de quienes transiten por el sector.

El cronograma dispuesto es el siguiente:

Viernes 31 de julio: de 17 a 22.

de 17 a 22. Sábado 1 de agosto: de 8 a 22.

de 8 a 22. Domingo 2 de agosto: de 8 a 22.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar y mantenerse informados sobre eventuales modificaciones en función de las condiciones del terreno o del clima.

Un corredor clave para la conectividad turística

La reapertura del tramo representa una noticia importante para residentes, transportistas y turistas que utilizan la Ruta Nacional 40 para desplazarse entre San Martín de los Andes, Catritre y otros destinos de la región cordillerana.

El corredor es uno de los más transitados durante la temporada invernal y constituye una vía estratégica para la actividad turística de la zona, por lo que el rápido despliegue de los organismos involucrados permitió reducir el impacto del corte y recuperar la conectividad en uno de los accesos más importantes de la ciudad.