En el marco de la cuarta marcha federal donde distintos sectores le exigen al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la protesta se hizo sentir con mucha fuerza en Neuquén. Tal como estaba previsto, minutos después de las 17:30, miles de personas se concentraron en el playón central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y se dirigieron al Monumento a San Martín de esta capital.

Este martes 12 de mayo se llevó a cabo una nueva marcha en reclamo por el financiamiento universitario contra el Gobierno nacional. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales con un acto central en la Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La marcha federal universitaria en Neuquén

Así como en el acto central frente a la Casa Rosada, hubo réplicas en distintas ciudades del país. Y Neuquén no fue la excepción.

La convocatoria de la réplica local de la marcha federal universitaria fue por demás masiva: hubo columnas de 10 cuadras rumbo al monumento del general San Martín ubicado en avenida Argentina y Roca. Los presentes se congregaron con pancartas contra el desfinanciamiento universitario y también hubo quienes cargaron contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su delicada situación judicial a raíz de la compra y remodelación de distintas propiedades.

Desde la organización señalaron que se movilizaron más de 20 mil personas.

Un cartel en el centro de Neuquén contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni - Foto: Mejor Informado.

También en el Alto Valle y la región

Neuquén no fue la única localidad donde se replicó la marcha principal a la Plaza de Mayo de Buenos Aires. También hubo réplicas en Cipolletti, General Roca, Villa Regina. En la zona de la cordillera, hubo marchas en San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche.