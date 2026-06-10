La secretaria provincial de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, brindó detalles sobre el avance del programa Neuquén Habita y confirmó que ya se registraron más de 2.450 preinscripciones en toda la provincia para acceder a las líneas de financiamiento destinadas a la construcción y mejoramiento de viviendas.

Durante una entrevista en el programa Panorama que se transmite por 24/7 Canal de Noticias, la funcionaria explicó que las localidades con mayor cantidad de inscriptos son Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cutral Co y San Martín de los Andes, aunque destacó que existe interés en todas las regiones de la provincia.

Servidio señaló que actualmente se está realizando el análisis individual de cada solicitud, un proceso que incluye la verificación de ingresos, la evaluación del terreno o la vivienda, el análisis de riesgo crediticio y la revisión de la documentación por parte de escribanos. Por ese motivo, aclaró que la aprobación de los créditos demanda tiempo y que las respuestas se irán comunicando de manera progresiva.

El Gobierno provincial avanza con el análisis de las postulaciones para otorgar créditos de hasta $150 millones.

Respecto al perfil de los solicitantes, indicó que la mayoría corresponde a familias que actualmente alquilan y cuentan con capacidad de pago, pero que encuentran dificultades para afrontar simultáneamente un alquiler y una cuota hipotecaria. También mencionó que existen numerosos casos de personas que poseen terrenos sin escriturar, una situación sobre la que la provincia trabaja mediante herramientas complementarias.

En ese sentido, recordó que el programa contempla una línea especial para financiar escrituras por hasta 5 millones de pesos, destinada a propietarios de terrenos que necesiten regularizar la documentación antes de avanzar con la construcción de su vivienda. Este financiamiento puede integrarse al crédito hipotecario principal para conformar una única cuota de devolución.

a Provincia busca facilitar el acceso a la vivienda propia mediante créditos para construcción.

La funcionaria también destacó que el Gobierno provincial firmó convenios con los colegios de arquitectos, ingenieros, técnicos y escribanos para regular honorarios profesionales y garantizar que los costos asociados a proyectos, planos y trámites no representen una carga excesiva para los beneficiarios.

En cuanto a los montos disponibles, recordó que la línea permite acceder a créditos de hasta 150 millones de pesos para la construcción de viviendas de hasta 90 metros cuadrados. A partir de esos valores, el programa toma como referencia un costo aproximado de construcción cercano a los 1,6 millones de pesos por metro cuadrado.

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