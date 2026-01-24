En la ciudad capital, el programa de viviendas Neuquén Habita tiene en marcha o a punto de iniciarse 10.473 soluciones habitacionales. Los proyectos incluyen 590 viviendas unifamiliares y otras 306 multifamiliares; 2.796 servicios domiciliarios y regularizaciones; 3.551 mensuras; 2.600 regularizaciones de asentamientos y 630 lotes con servicios. Además, ya se entregaron 172 viviendas, lo que hace un total de 10.645 soluciones habitacionales.



A partir de un convenio específico con la municipalidad de Neuquén que forma parte de “Neuquén Habita”, se ejecutarán 306 viviendas multifamiliares; y se harán 2.600 regularizaciones de asentamientos, que incluyen el financiamiento provincial de redes de agua, cloacas y gas faltantes en La Familia; y la compensación de financiamiento de servicios de los asentamientos 2 de Mayo, 7 de Mayo, Peumayén y Nueva Jerusalén, con Pacífica, Juvenil y El Morro. Además, se entregarán 630 lotes con servicios, que contarán con financiación provincial y serán ejecutados por IMUH.



Por otra parte, ya hay 340 viviendas en ejecución, que incluyen 32 para adultos mayores, centro de día y pileta; 96 del Foro de la Meseta; 102 en Cuenca XV (de las cuales 50 ya fueron entregadas); 8 autogestivas para mujeres; 64 en Cuenca XV intermedia; y 38 dispersas de alta vulnerabilidad.



Además, hay 60 viviendas en proceso de adjudicación, que son para beneficiarios de alta vulnerabilidad. Otras 190 están en proceso de licitación, entre las que se encuentran 56 dúplex sobre platea existente; 14 viviendas sobre platea existente; 88 viviendas en Cuenca XV intermedia; y 32 dispersas de alta vulnerabilidad.



En lo que respecta a redes de servicios domiciliarios y regularizaciones, hay 968 servicios en ejecución. El detalle incluye la red de agua, cloacas, eléctrica e iluminación para 64 lotes en Cuenca XV intermedia Sector 1; red eléctrica e iluminación para otros 39 lotes en Cuenca XV intermedia; red eléctrica e iluminación para 124 lotes en Cuenca XV intermedia Sector 3; contrato de proyecto de nexo de agua para 130 lotes en sectores 2 y 7 de Mayo; y red de gas para 35 familias del sector La Roca.



También comprende la ampliación de la red de gas en las manzanas 3 y 4 del sector PIN para 60 familias; la ampliación de la red eléctrica de baja tensión en las manzanas 13, 16 y 18 de Ruca Antu para 100 familias; el acondicionamiento del terreno y trazado vial en los sectores Unión (125 familias) y El Trébol I (175 familias); y la construcción de cerco y base de tanque para la conexión a la red de agua potable en el sector Mapu Mew, Cañadón y barrio 7 de Mayo, que beneficia a 116 familias.



Para otros 1.828 servicios están en proceso los proyectos ejecutivos. Se trata del movimiento de suelos para la conformación de lotes en Ruca Antu; las redes de media tensión en los sectores Choconcito, San Antonio II, El Trébol II y la calle El Centeno; las rasantes para las redes de agua y cloacas en Las Flores; las rasantes pre configuración y delimitación sector Ruca Antu; y las rasantes y red cloacal en Itatí.



En el caso de las mensuras, hay 2.880 en ejecución, con 19 expedientes en trámite de visado municipal; y 631 en proceso de contratación en lotes de Cuenca XVI intermedia, con indicador urbano modificado por ordenanza.



