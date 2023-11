Cimolai sobre la falta de agua en Centenario: "Queremos jerarquizar y operar a nivel municipal"

Centenario se encuentra ante desafíos cruciales, especialmente en el ámbito del suministro de agua, situación que genera preocupación y consultas a la gestión entrante. La ciudad continúa experimentando problemas en la distribución y abastecimiento de agua potable, a pesar de las medidas implementadas en el pasado. Además, la falta de información sobre empleados y contratos municipales agrega un elemento de incertidumbre a la transición de gobierno, planteando interrogantes sobre la gestión y operación de servicios públicos esenciales en la localidad.

Esteban Cimolai, intendente electo de Centenario, abordó en una entrevista en AM 550 y CN 24/7 las problemáticas inmediatas que enfrentará al asumir su cargo. Desde la gestión saliente, ya se plantearon consultas sobre cómo abordará los desafíos que se avecinan, especialmente en lo relacionado con el suministro de agua, tema crucial en la región.

"Venimos trabajando ya hace un año en todo lo que tiene que ver con las problemáticas que tiene Centenario, en particular el tema del agua. En la época de verano, el consumo de agua se dispara y empieza a escasear en determinadas áreas", comentó Cimolai.

La cuestión del agua en Centenario ha sido históricamente compleja, a pesar de la inauguración del nexo Mari Menuco en 2016, que inicialmente trajo alivio. Cimolai señaló que, actualmente, la cantidad de agua necesaria para la localidad en estos meses no está siendo suficiente, y hay problemas operativos en las plantas y en la distribución.

En relación con la posibilidad de delegar el servicio de agua al EPAS, Cimolai afirmó: "No, no. Obviamente, vamos a seguir gestionando el servicio en conjunto con EPAS, pero queremos jerarquizar y operar el agua a nivel municipal. Nuestros empleados, con su experiencia en redes y plantas, tienen la capacidad necesaria para afrontar esta situación".

Sobre la falta actual de agua en algunos sectores de la ciudad, Cimolai reconoció el problema y mencionó que están trabajando en un diagnóstico detallado. Además, planteó la necesidad de regularizar la situación de áreas como Choconcito y Trébol 2, donde los vecinos sufrieron cortes de suministro.

En cuanto a otros desafíos, como la falta de información sobre empleados y contratos municipales, Cimolai expresó: "No tenemos información precisa en este momento, pero estamos trabajando en obtener un panorama claro. La transición no ha sido fluida, pero no nos detendremos en la queja. A partir del 10 de diciembre, buscaremos mejorar la calidad de vida de los vecinos de Centenario".

A pesar de los desafíos, Cimolai manifestó su confianza en abordar las problemáticas y trabajar en conjunto con los vecinos para mejorar la situación en Centenario.