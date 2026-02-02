Un video que encendió la polémica

Un grupo de personas quedó registrado mientras hacía fuego a orillas del Lago Nahuel Huapi, en el sector del Messidor. Las imágenes fueron tomadas por un vecino y comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron un fuerte repudio por el contexto de emergencia ígnea que atraviesa la región.

En el video se observa una fogata encendida en un entorno natural, sin infraestructura ni medidas de seguridad visibles. La escena ocurre en una zona rodeada de vegetación, en un momento de alto riesgo por las condiciones ambientales.

Prohibición total de hacer fuego

Las autoridades recuerdan de forma permanente que está prohibido encender fuego en áreas no habilitadas, especialmente durante períodos de peligro extremo de incendios forestales. La restricción alcanza a fogatas, brasas y cualquier fuente de calor que pueda generar chispas o llamas.

Este tipo de conductas no solo pone en peligro al bosque nativo, sino también a viviendas, turistas y pobladores de la zona cordillerana.

Riesgo extremo en toda la región

La Patagonia atraviesa una temporada marcada por incendios forestales de gran magnitud. Las altas temperaturas, el viento y la vegetación seca generan un escenario propicio para que cualquier foco ígneo se propague con rapidez y se vuelva incontrolable.

En ese contexto, una fogata mal apagada o fuera de control puede desencadenar consecuencias graves en cuestión de minutos.

Piden avisar de inmediato ante humo

La Brigada de Incendios Forestales mantiene guardias activas y refuerza el pedido a residentes y visitantes para que informen de inmediato cualquier columna de humo o situación sospechosa.

En Villa La Angostura, la brigada local recibe avisos las 24 horas a través del número +54 299 412 4133, con el objetivo de intervenir de forma rápida y evitar que un foco se transforme en un incendio de gran escala.