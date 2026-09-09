El miércoles 9 de septiembre estará marcado por condiciones de estabilidad atmosférica en gran parte de Neuquén. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan mañanas frías con heladas en sectores del centro, norte y cordillera, mientras que durante la tarde las temperaturas mostrarán un leve ascenso. El cielo se presentará entre despejado y parcialmente nublado, sin fenómenos significativos previstos para las principales localidades de la provincia.

Neuquén capital: una tarde agradable tras una mañana fría

La capital neuquina tendrá una jornada con cielo entre despejado y parcialmente nublado. La temperatura mínima rondará los 1°C y la máxima alcanzará los 17°C. El viento soplará del sector sudoeste con intensidad moderada, especialmente durante la tarde. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre y la circulación en rutas de la región.

Zapala: heladas al amanecer y ambiente fresco

En el centro de la provincia se prevé una mañana muy fría, con una temperatura mínima cercana a los -2°C, mientras que la máxima llegará a los 12°C. El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan precipitaciones. Las heladas continuarán siendo una característica destacada en las primeras horas del día.

Chos Malal: frío intenso en el norte neuquino

La localidad del norte provincial registrará una de las temperaturas más bajas de la jornada. El SMN prevé una mínima de alrededor de -4°C y una máxima de 13°C. El cielo estará algo nublado, con períodos de sol durante la tarde. Las condiciones serán estables y sin probabilidad de lluvias.

San Martín de los Andes: mañana fría y nubosidad variable

En la cordillera sur neuquina se espera una mínima de -1°C y una máxima de 8°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, aunque sin precipitaciones significativas previstas para la jornada. Las bajas temperaturas persistirán durante gran parte del día, especialmente en sectores elevados y rutas de montaña.

Villa La Angostura: tiempo estable en la cordillera

Para Villa La Angostura, el SMN pronostica una mínima cercana a los 0°C y una máxima de 9°C. Habrá nubosidad variable y períodos de sol, con ambiente frío durante la mañana y condiciones más agradables hacia la tarde. No se esperan nevadas ni lluvias durante este miércoles.

La estabilidad del tiempo se mantendrá durante buena parte de la jornada en Neuquén, aunque el ingreso de mayor nubosidad hacia el jueves podría anticipar un cambio de condiciones hacia el final de la semana.