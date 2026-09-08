El Parque de Nieve Batea Mahuida, en Villa Pehuenia-Moquehue, continuará abierto al menos hasta fines de septiembre gracias a las buenas condiciones de nieve que presenta la montaña. El centro mantiene propuestas de esquí, snowboard, trineos, alquiler de equipos y escuela de nieve.

La extensión de la temporada coincide con el Mes del Residente, una iniciativa de la Provincia de Neuquén que ofrece beneficios para los neuquinos que quieran disfrutar de los centros de nieve durante septiembre. Entre las promociones se incluyen financiación sin interés y descuentos vinculados con el viaje y el consumo.

Para quienes estén pensando en una escapada a la cordillera, Batea Mahuida presenta tarifas de temporada baja desde $25.000 para residentes, mientras que el pase diario para turistas cuesta $50.000. A eso se suman beneficios en alquiler de equipos, combustible y gastronomía.

Septiembre todavía ofrece nieve en Batea Mahuida

Aunque el calendario marca el comienzo de la primavera, la montaña neuquina mantiene condiciones plenamente invernales. En Batea Mahuida, las abundantes nevadas de esta temporada permitieron extender la actividad y sostener la propuesta para esquiadores y visitantes.

Actualmente, el parque registra más de un metro de nieve compactada en la base, mientras que en los sectores más altos la acumulación se acerca a los dos metros. Ese escenario permitió mantener las pistas y extender la temporada al menos hasta fines de septiembre.

La situación resulta especialmente atractiva para quienes todavía no tuvieron la oportunidad de disfrutar de la nieve este invierno o buscan una última escapada antes de que termine la temporada.

Cuánto cuesta esquiar en Batea Mahuida

Estas son las tarifas informadas para temporada baja:

Servicio Turistas Residentes* Pase día completo $50.000 $46.000 Pase medio día $42.000 $25.000 Sector de trineos $5.000 — Alquiler de equipos día completo $35.000 — Alquiler de equipos medio día $28.000 —

*La tarifa diferencial corresponde a residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala.

Además, el acceso y estacionamiento son gratuitos para peatones. Los jubilados y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no abonan el pase para esquiadores.

Los beneficios para residentes pueden bajar el costo del viaje

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) sumó beneficios que alcanzan a distintas etapas de la escapada.

Los clientes pueden acceder a:

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable en centros de esquí y parques de nieve.

con tarjeta Confiable en centros de esquí y parques de nieve. Hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

con Visa y Mastercard. Los mismos planes alcanzan al alquiler de ropa y equipos .

. Los martes, hasta 25% de ahorro en combustible con tarjetas premium de Visa y Mastercard.

con tarjetas premium de Visa y Mastercard. Los miércoles, hasta 25% de descuento en gastronomía bajo las condiciones de la promoción.

El esquema busca que el beneficio no quede limitado al pase de esquí, sino que alcance también al traslado, el equipamiento y el consumo durante la estadía. La Provincia presentó septiembre como una oportunidad para extender el movimiento turístico en la cordillera.

Qué se puede hacer en Batea Mahuida además de esquiar

Uno de los atractivos del parque es que la propuesta no está limitada a quienes ya dominan los deportes de nieve.

Batea Mahuida cuenta con escuela de esquí y snowboard, pistas para distintos niveles y un sector destinado especialmente a los trineos. También ofrece alquiler de equipamiento para quienes no cuentan con sus propios elementos.

El perfil familiar es uno de los rasgos que distingue al parque. La propuesta combina nieve, actividades recreativas y el paisaje de la cordillera neuquina en un espacio administrado por la Comunidad Mapuche Puel.

Esto permite que una visita pueda incluir desde una primera experiencia sobre los esquíes hasta una jornada más relajada para quienes simplemente quieren jugar en la nieve y disfrutar del entorno.

Una temporada que se extendió más de lo previsto

La continuidad de Batea Mahuida forma parte de un fenómeno más amplio en la cordillera neuquina. Las buenas condiciones de nieve permitieron que cinco centros invernales mantengan actividad durante septiembre, entre ellos Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Caviahue y Batea Mahuida.

En el caso particular de Batea Mahuida, la cantidad de nieve acumulada permitió sostener las pistas durante las primeras semanas de septiembre y mantener abierta una alternativa cercana para los residentes de la provincia.

La extensión también tiene una consecuencia turística: septiembre dejó de ser únicamente el mes de transición hacia la primavera para convertirse en una nueva oportunidad para disfrutar de la nieve.

Una opción especialmente atractiva para los neuquinos

Para quienes viven en Neuquén, Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue o localidades cercanas, septiembre presenta una combinación poco habitual: nieve disponible, temporada extendida y beneficios específicos para residentes.

El antecedente inmediato es una temporada que tuvo abundantes nevadas y permitió mantener condiciones favorables en distintos puntos de la cordillera. En Batea Mahuida, la actividad se sostiene al menos hasta fines de septiembre.

Eso convierte al parque en una alternativa tanto para una escapada de un día como para quienes quieran aprovechar un fin de semana en Villa Pehuenia-Moquehue.