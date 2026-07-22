La provincia de Neuquén atravesará este miércoles 22 de julio una jornada marcada por el ingreso de aire frío, precipitaciones y nevadas en distintos sectores del territorio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por nieve para áreas de la cordillera y zonas del centro provincial, donde podrían registrarse acumulaciones significativas y reducción de la visibilidad. Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier desplazamiento.

Neuquén capital: frío, cielo cubierto y algunas precipitaciones

En la capital provincial se espera una jornada invernal con abundante nubosidad, temperaturas bajas y probabilidad de precipitaciones aisladas durante gran parte del día. La mínima rondará los 0°C y la máxima alcanzará los 6°C. El viento soplará de manera moderada desde el sector oeste, aportando una sensación térmica aún más baja durante la mañana.

Zapala: posibilidad de nevadas y rutas bajo vigilancia

Zapala se encuentra dentro de la zona donde podrían registrarse nevadas dispersas asociadas al sistema frontal que afecta a la provincia. Las temperaturas oscilarán entre los -3°C y los 4°C. Durante la madrugada y la mañana no se descartan acumulaciones de nieve en sectores altos y complicaciones en rutas provinciales y nacionales. Defensa Civil mantiene monitoreo permanente en la región.

Chos Malal: lluvias y nieve en sectores elevados

En el norte neuquino continuarán las precipitaciones durante buena parte del miércoles. En Chos Malal se prevé cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas entre 1°C y 7°C. En las zonas más elevadas del departamento Minas y alrededores, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.

San Martín de los Andes: el temporal se hace sentir en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá una de las jornadas más complejas de la provincia. Se esperan nevadas persistentes, bajas temperaturas y visibilidad reducida en rutas y caminos de montaña. La mínima estará cerca de -2°C y la máxima no superará los 3°C. Las acumulaciones de nieve podrían ser importantes en sectores altos de la región, por lo que se recomienda circular únicamente si es imprescindible.

Villa La Angostura: nieve, frío y máxima precaución

Villa La Angostura también permanecerá bajo condiciones invernales rigurosas. El SMN prevé nevadas de variada intensidad, especialmente durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se ubicarán entre -1°C y 4°C. En la zona de los Siete Lagos y pasos fronterizos podrían registrarse acumulaciones de nieve y formación de hielo sobre la calzada.

Alerta vigente y recomendaciones para viajar

El SMN informó que la alerta amarilla contempla nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 30 centímetros, valores que podrían ser superados de forma puntual en sectores de mayor altitud. Además, organismos provinciales recomendaron evitar viajes hacia la cordillera y postergar cruces internacionales mientras persistan las condiciones adversas.

Las autoridades solicitan mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar el estado de rutas antes de viajar y portar cadenas en caso de circular por caminos de montaña. El período de mayor intensidad del fenómeno está previsto entre este martes y el miércoles, con las temperaturas más bajas de la semana.