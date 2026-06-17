La villa termal de Copahue volverá a convertirse en uno de los destinos invernales más singulares del país. El próximo 29 de junio comenzará la tercera edición de Termas Nieve, una propuesta que permite disfrutar de las aguas termales mientras el paisaje permanece cubierto por la nieve. La experiencia, única en Sudamérica, combina bienestar, naturaleza y aventura al pie del volcán Copahue. Los visitantes podrán sumergirse en lagunas termales rodeadas de blanco, acceder a tratamientos terapéuticos y disfrutar de la gastronomía típica del norte neuquino.

Los visitantes podrán sumergirse en aguas termales rodeadas por paisajes completamente nevados.

El presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, brindó detalles de la temporada durante una entrevista en el programa "La primera mañana" que se transmite por AM550. “Es un evento único. Unas termas que se tapan de nieve pasan en Islandia y Japón, y en Neuquén, en Copahue”, destacó.

Según explicó, el operativo involucra el trabajo conjunto del Estado, el sistema de salud y el sector privado para garantizar el funcionamiento de los servicios durante el invierno.Los turistas llegarán hasta Caviahue por rutas habilitadas y desde allí podrán contratar traslados especiales hacia Copahue mediante vehículos adaptados para la nieve, como motos de nieve, camionetas 4x4 con orugas y pisa-nieves.

La experiencia Termas Nieve combina salud, naturaleza y gastronomía regional al pie del volcán Copahue.

“Poder llegar a nuestras termas y sumergirse rodeado de nieve es un espectáculo único”, aseguró Ramos. Además de las lagunas termales, esta temporada ofrecerá fangoterapia, masajes, tratamientos estéticos, inmersiones sulfuroso-ferruginosas, vapores y mascarillas al aire libre, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La experiencia se complementa con la gastronomía regional, donde el tradicional chivito del norte neuquino ocupa un lugar destacado entre las propuestas culinarias.

Más servicios y alojamiento invernal

Uno de los aspectos destacados de esta nueva edición es el crecimiento de la oferta turística. Según Ramos, la cantidad de prestadores se triplicó respecto del año pasado y algunos establecimientos volverán a ofrecer alojamiento en Copahue durante el invierno.

El hotel Aguas Verdes confirmó su funcionamiento durante la temporada, mientras otros privados trabajan para sumarse a la propuesta, que requiere una importante logística debido a las condiciones extremas de nieve y el abastecimiento energético. “Cuando el Estado está presente, el sector privado se anima más. De un año al otro se triplicó la cantidad de prestadores”, afirmó.

Matías Ramos brindó detalles de la temporada invernal durante una entrevista en La Primera Mañana por AM550.

Quienes visitan Copahue durante el invierno encuentran un escenario inusual: edificios parcialmente cubiertos por la nieve, paisajes volcánicos y el contraste del vapor termal elevándose en medio del frío patagónico. Con esta nueva edición de Termas Nieve, Neuquén apuesta a consolidar un producto turístico diferencial que combina salud, aventura y naturaleza en uno de los paisajes más extraordinarios de la Patagonia.