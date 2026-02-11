La Justicia prorrogó los embargos a Gloria Ruiz y su hermano por presunto fraude al Estado

La investigación por presunto fraude con fondos públicos en la Legislatura de Neuquén sumó un nuevo capítulo judicial: la Justicia prorrogó los embargos, inhibiciones de bienes y otras medidas patrimoniales contra la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, su hermano Pablo Ruiz y ex funcionarias de su gestión. Las cautelares continuarán vigentes por al menos cuatro meses más mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.

La resolución fue adoptada por el juez de garantías Juan Manuel Kees a pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, quienes solicitaron extender tanto el plazo de investigación como las medidas destinadas a asegurar un eventual decomiso y el resarcimiento al Estado. La Fiscalía de Estado provincial acompañó el planteo.

El magistrado hizo lugar al pedido y prorrogó la investigación hasta el 17 de junio próximo, junto con la continuidad de los embargos e inhibiciones que pesan sobre los principales imputados.

Embargos millonarios y bienes alcanzados

Entre las medidas vigentes se destaca el embargo preventivo contra Gloria Ruiz, que alcanza un inmueble en Plottier y cuentas bancarias por un monto total de $121.849.220. En paralelo, la exsecretaria de Cámara María Isabel Richini mantiene embargos sobre dos inmuebles —uno en Neuquén y otro en la Ciudad de Buenos Aires— por $90.494.688,05.

Además, se prorrogó la inhibición general de bienes de Pablo Ruiz —ex coordinador de Casa de las Leyes y hermano de la ex vicegobernadora— y de Élida Sánchez, con el objetivo de garantizar un eventual recupero económico en favor del Estado.

Desde la fiscalía argumentaron que no surgieron nuevas circunstancias que reduzcan el riesgo procesal y remarcaron que las cautelares ya habían sido ratificadas en instancias previas, incluso por tribunales superiores. Por eso, insistieron en la necesidad de mantenerlas vigentes mientras se profundiza la investigación patrimonial y contable.

La investigación y las imputaciones

La causa se centra en presuntas irregularidades en contrataciones y en el manejo de fondos públicos dentro de la Legislatura neuquina durante la gestión de Ruiz.

La ex vicegobernadora fue imputada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora, y por enriquecimiento ilícito, a partir del análisis de su evolución patrimonial. Su hermano Pablo Ruiz enfrenta cargos por peculado vinculados al uso de fondos públicos, mientras que Richini y Sánchez están imputadas por su presunta participación en maniobras de administración fraudulenta.

Según se expuso en la audiencia, aún restan medidas probatorias relevantes: testimoniales a personal administrativo de la Legislatura, declaraciones de diputados que integraron la comisión investigadora y la finalización de un informe técnico contable clave sobre el patrimonio de Gloria Ruiz. También se evalúa ampliar el objeto de la causa y el número de personas imputadas.

La fiscalía busca avanzar con la reconstrucción de movimientos de fondos y contrataciones mientras mantiene congelado el patrimonio de los imputados para asegurar, en caso de condena, la devolución de recursos al Estado provincial.