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Fiscalía itinerante

Modo Ruta: el corto del Ministerio Público Fiscal de Neuquén que muestra cómo trabaja la justicia en el interior

El video muestra cómo funciona la fiscalía creada para que los habitantes del interior neuquino no deban trasladarse a la sede judicial de Chos Malal.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 17:11
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Un corto del Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) muestra el trabajo territorial que realiza el organismo en el Alto Neuquén para garantizar el acceso a la justicia. Con esta iniciativa, lo gran garantizar la radicación de denuncias de manera descentralizada. 

El mismo se titula "Modo Ruta: Los 10.000 kilómetros de la Fiscalía Itinerante en la región Alto Neuquén” y muestra cómo se implementa esta política pública a través de testimonios de fiscales, de un juez de paz y de un vecino, que permiten visibilizar el trabajo del equipo que se traslada periódicamente para recibir denuncias, avanzar en investigaciones y brindar respuestas cara a cara con la comunidad.

Facilitar el acceso a la Justicia en zonas de trashumancia

El fiscal jefe Fernando Fuentes, la fiscal Natalia Rivera y el fiscal Víctor Salgado son parte de esta iniciativa y detallan el funcionamiento de la “Fiscalía itinerante”, la cual surgió como respuesta a dificultades que enfrentan diversas personas para trasladarse hacia la sede judicial de Chos Malal debido a las distancias, los compromisos laborales y algunas particularidades de la zona como la trashumancia, por ejemplo.

El documental refleja escenas y relatos que dan cuenta de esta realidad: pobladores que recorren largas distancias —incluso a caballo— para acercarse a un punto de atención, y equipos que organizan recorridas simultáneas para abarcar varias localidades en una misma jornada.

Tiene una duración de 15 minutos donde ilustra la colaboración interinstitucional que permite sostener este dispositivo: el trabajo conjunto con los juzgados de paz, la Policía provincial y los medios de comunicación locales.

Modo Ruta, el documental del Ministerio Público Fiscal de Neuquén

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