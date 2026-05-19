Un corto del Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) muestra el trabajo territorial que realiza el organismo en el Alto Neuquén para garantizar el acceso a la justicia. Con esta iniciativa, lo gran garantizar la radicación de denuncias de manera descentralizada.

El mismo se titula "Modo Ruta: Los 10.000 kilómetros de la Fiscalía Itinerante en la región Alto Neuquén” y muestra cómo se implementa esta política pública a través de testimonios de fiscales, de un juez de paz y de un vecino, que permiten visibilizar el trabajo del equipo que se traslada periódicamente para recibir denuncias, avanzar en investigaciones y brindar respuestas cara a cara con la comunidad.

Facilitar el acceso a la Justicia en zonas de trashumancia

El fiscal jefe Fernando Fuentes, la fiscal Natalia Rivera y el fiscal Víctor Salgado son parte de esta iniciativa y detallan el funcionamiento de la “Fiscalía itinerante”, la cual surgió como respuesta a dificultades que enfrentan diversas personas para trasladarse hacia la sede judicial de Chos Malal debido a las distancias, los compromisos laborales y algunas particularidades de la zona como la trashumancia, por ejemplo.

El documental refleja escenas y relatos que dan cuenta de esta realidad: pobladores que recorren largas distancias —incluso a caballo— para acercarse a un punto de atención, y equipos que organizan recorridas simultáneas para abarcar varias localidades en una misma jornada.

Tiene una duración de 15 minutos donde ilustra la colaboración interinstitucional que permite sostener este dispositivo: el trabajo conjunto con los juzgados de paz, la Policía provincial y los medios de comunicación locales.

Modo Ruta, el documental del Ministerio Público Fiscal de Neuquén