La ciudad avanza en un proyecto histórico para el deporte motor: la construcción de un kartódromo municipal con medidas oficiales y proyección internacional. La iniciativa será desarrollada mediante una inversión público-privada, tendrá uso deportivo y recreativo, y estará ubicada en cercanías de la futura ciudad deportiva, en la zona de Valentina Norte.

“Estamos trabajando para lanzar, cercana a la ciudad deportiva, la pista de karting que necesita la ciudad”, confirmó el intendente Mariano Gaido, quien planteó la necesidad dado que actualmente la capital provincial no cuenta con un circuito de estas características, algo largamente esperado por pilotos y referentes del automovilismo regional.

El circuito podrá modificarse para adaptarse a distintas categorías

El proyecto contempla una pista principal de aproximadamente 1.200 metros de extensión, diseñada bajo estándares oficiales para competencias nacionales e internacionales. Además, tendrá seis variantes internas de trazado que permitirán adaptar el circuito a distintas categorías y actividades recreativas.

Las dimensiones previstas se ajustan a los estándares utilizados en circuitos homologados del país y del exterior

En Argentina, los kartódromos destinados a competencias oficiales suelen tener entre 1.100 y 1.200 metros de longitud y un ancho aproximado de entre siete y nueve metros, lo que garantiza seguridad y competitividad.

La propuesta busca consolidar a Neuquén como un polo regional del automovilismo y el motociclismo. En ese sentido, Gaido recordó el impacto positivo que tuvieron otros eventos deportivos organizados por el municipio, como las competencias de motocross y el regreso del karting a la Isla 132 en julio de 2025, cuando un circuito urbano temporal convocó a miles de personas.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, explicó que el objetivo es desarrollar un espacio integral y no solamente un circuito para carreras. “La idea es ubicarlo en un predio donde podamos generar más infraestructura”, señaló. En ese marco, indicó que la futura ciudad deportiva incluirá también canchas de fútbol, hockey y otros espacios recreativos destinados a actividades comunitarias.

Serenelli detalló que el kartódromo estará bajo administración municipal, aunque funcionará mediante un esquema de inversión público-privada.

Además, explicó que el circuito podrá ser utilizado durante toda la semana para actividades saludables y recreativas: “La idea es que no sea solamente para los fines de semana. Se podrá usar para caminatas, bicicletas y actividades familiares”.

También adelantó que empresas vinculadas a la industria petrolera podrán utilizar el circuito para capacitaciones y prácticas de manejo específicas, mediante el pago de un canon destinado al mantenimiento del predio y de toda la infraestructura del complejo deportivo.