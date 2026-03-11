Este miércoles el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) aprobó el calendario electoral. Las elecciones para renovación de autoridades se realizarán 26 y 27 de mayo próximo y se podrá votar de 10 a 20 con una jornada específica para semipresenciales empadronados en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología que irán a las urnas el 23 de mayo entre las 10 y las 17.

La fecha de votación está incluida en el calendario electoral 2026 que fue aprobado por el Consejo Superior. De acuerdo al cronograma, en caso de haber segunda vuelta, se votará nuevamente el 16 y 17 de junio, también entre las 10 y las 20.

En primera vuelta, el escrutinio definitivo se realizará el 1 de junio y el 12 de junio asumirían consejeros y consejeras y la fórmula ganadora de rector o rectora y vicerrectora o vicerrector. En caso de haber segunda vuelta, el escrutinio final se hará el 22 de junio, la fórmula ganadora se proclamará el 24 y el 25 asumirán sus funciones las máximas autoridades.

La Universidad renueva autoridades, tanto en las unidades académicas como en el rectorado. Pueden votar los y las empadronadas de los claustros docentes, estudiantes, no docentes y personas graduadas.

El estado de la Ley de Financiamiento

En la sesión del Consejo además la UNCo reclamó el cumplimiento “inmediato y efectivo” de la ley 27.795 de Financiamiento Universitario que el gobierno nacional no aplica a pesar del aval obtenido en el Congreso de la Nación y de un amparo favorable para su instrumentación.

En un informe de los cuatro años de gestión, la rectora dio a conocer algunos detalles del presupuesto 2026. Precisó que la UNCo planteó una necesidad de recursos de casi 118 mil millones de pesos, incorporada en la propuesta que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional, mientras que el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso asigna 94,2 mil millones.

La rectora brindó un detalle acerca del estado en que se encuentra la ley de Financiamiento Universitario y también una comparación con el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para neutralizar la norma ya aprobada por el Congreso.

Aprobaciones de declaraciones y resoluciones

Además, en la sesión se aprobó el despacho de comisión para la próxima entrega del Doctor Honoris Causa post mortem para Marcelo Berbel y Doctora Honoris Causa para Irma Cuña.

También se aprobaron varias declaraciones y resoluciones, entre ellas la que solicita al gobierno de Neuquén la realización del «Espacio de la Memoria» en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita durante la última dictadura cívico militar.