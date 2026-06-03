El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una reunión en la Ciudad de Buenos Aires con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en el contexto del proceso de traspaso de rutas nacionales a la provincia de Río Negro. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, quienes participaron como parte de la comitiva provincial. Durante el encuentro se repasaron los alcances de la transferencia y la situación actual de las vías, aunque no se definieron plazos ni condiciones concretas.

Grün advirtió que el Gobierno nacional pretende avanzar con la transferencia de la responsabilidad de las obras y el mantenimiento, pero sin garantizar el envío de fondos. Señaló, además, que el Estado nacional recauda el impuesto al combustible, que genera un fondo específico para el mantenimiento de las rutas nacionales, pero que no se está utilizando con ese fin. “Hay que explicar que el Estado nacional recauda el impuesto al combustible que debiera usarse para las rutas nacionales, cuestión que no se hace”, subrayó.

El titular de Vialidad Rionegrina fue categórico: “Por el momento Río Negro no se puede hacer cargo de las rutas sin fondos que Nación no tiene intención de enviar”.

La situación se incluye en un contexto de reclamos legislativos y gremiales por el deterioro de las rutas nacionales en la provincia. En el Valle Medio, la Ruta 22 presenta un estado ondulado que dificulta la circulación y genera riesgos para los conductores. En Choele Choel, la rotonda de la Ruta 250 necesita avances urgentes para mejorar la seguridad vial. Y en el tramo entre Cervantes y Cipolletti, ya se registraron accidentes con varias muertes, lo que refuerza la demanda de obras inmediatas.

Grün sostuvo en Radio Kaos de Roca que la provincia no puede asumir responsabilidades sin financiamiento, y que la discusión debe centrarse en garantizar recursos genuinos para el mantenimiento y la seguridad de las rutas. “No se trata solo de un problema administrativo, sino de un tema de vidas humanas y de conectividad estratégica para toda la región”, remarcó.

La reunión concluyó con la ratificación de la voluntad política de seguir trabajando en el objetivo de la transferencia, aunque sin definiciones inmediatas. El debate sobre los recursos económicos quedó como eje central de la discusión, mientras Río Negro insiste en que la administración de las rutas debe estar acompañada por financiamiento nacional.