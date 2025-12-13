La desfederalización del narcomenudeo marcó un antes y un después en la lucha contra el microtráfico en Neuquén. Así lo aseguró el comisario mayor Nelson Peralta, jefe del Departamento Antinarcóticos de Neuquén, al realizar un balance del trabajo desarrollado desde el 28 de febrero hasta la actualidad.

"Se está haciendo un trabajo muy bueno, muy arduo. La desfederalización no nos cambió la dinámica, pero sí nos dio mayor rapidez y solvencia en las investigaciones", explicó Peralta en declaraciones al programa Informe Semanal por AM550. Remarcó que ahora se logran causas más cortas y con resultados concretos no solo en secuestros, sino también en las decisiones judiciales que se adoptan contra quienes venden droga.

Microtráfico: un eslabón clave de la cadena

El jefe policial subrayó que, aunque el foco está puesto en el microtráfico, se trata de un eslabón tan importante como cualquier otro dentro de la estructura del narcotráfico. "Es el que suministra la droga al consumidor. Para el que consume, la casa de droga sigue siendo el kiosco al que va a comprar", afirmó.

En ese sentido, explicó que muchas investigaciones no se agotan en un solo punto de venta: "La misma investigación te va llevando a otros niveles. Este año vimos cómo las casas de droga se relacionan entre sí”, indicó, lo que derivó en operativos de alto impacto con múltiples allanamientos simultáneos.

Consultado sobre los sectores más afectados por la narcocriminalidad, Peralta evitó señalar un único punto caliente, aunque reconoció que hay zonas con mayor complejidad.

"San Lorenzo es uno de los barrios más complicados, pero también Cuenca XV y otros sectores del oeste", señaló, y agregó que la gravedad no se mide solo por la cantidad de denuncias, sino también por "las armas secuestradas y el nivel de violencia".

En los últimos procedimientos se incautaron pistolas 9 milímetros con cargadores extendidos y miras telescópicas, un dato que encendió las alarmas.

"Ellos tienen un producto ilícito y lo defienden. Temen que la Policía se los quite o que venga alguien a robárselos, lo que se conoce como la ‘mexicaneada’”, explicó.

Armas, violencia y control del territorio

Durante el año se secuestraron "casi 60 armas de fuego y más de 100 municiones de distintos calibres", un poder de fuego que, según Peralta, está directamente ligado a la violencia. "No hay solo intención de vender droga. Tener armas demuestra otra intencionalidad: defender territorio, marcar presencia”, sostuvo.

El comisario también se refirió a hechos de extrema violencia registrados en la ciudad: “Muchos de estos episodios tienen que ver con viejas deudas, conflictos previos y consumo. La droga los hace animarse a cualquier cosa”, lamentó.

La droga también llegó al interior

Uno de los datos más llamativos del balance es la expansión del narcomenudeo hacia localidades del interior neuquino. “Para mí, la droga ya estaba, pero antes no llegábamos. Hoy la calidad y cantidad de información cambió todo”, afirmó Peralta, destacando el uso de la app y el código QR para denuncias anónimas.

Barrancas, Loncopué, Aluminé y Villa La Angostura figuran entre los puntos donde se realizaron procedimientos exitosos. “En Aluminé se secuestraron kilos de cogollo y cocaína pura. En Barrancas, llegar a un dealer fue posible gracias a un turista y a vecinos que denunciaron”, detalló.

El rol de la comunidad y el mensaje final

Peralta destacó especialmente el compromiso ciudadano: “Es impresionante el caudal y la calidad de información que está ingresando. El vecino se animó a denunciar”, afirmó, recordando que las denuncias son anónimas y seguras. También explicó por qué no se difunden los nombres de los detenidos: "evitar la violencia por mano propia y entender que hay muchos chicos enfermos por el consumo. Esto también es una enfermedad”, reflexionó.

Finalmente, cerró con una mirada humana sobre la tarea policial: "más allá de lo laboral, hay una convicción: sacar de la calle a quienes comercializan y enferman a nuestra juventud”.

Números que reflejan el impacto

En diez meses de trabajo, Antinarcóticos logró resultados históricos: "cerca de 200 allanamientos, todos con resultados positivos; más de 45 kilos de cannabis; más de 25 kilos de clorhidrato de cocaína, en su mayoría dosificada; extasis en pastillas y en formato líquido; casi 60 armas de fuego, más de $100 millones en efectivo secuestrados, 50 vehículos incautados y más de 15 casas clausuradas y cuatro demolidas".

“El objetivo no es solo sacar la droga, sino debilitarlos económicamente. El negocio es la plata", enfatizó Peralta, quien aclaró que parte de los bienes decomisados ya fueron destinados a fortalecer al Estado: camionetas y motos para la Policía, y recursos para el área de Salud Mental.