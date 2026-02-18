La construcción de la segunda rotonda del bypass de la Ruta Provincial 7 en el acceso a Añelo avanza de forma sostenida sin afectar el tránsito en torno a la ciudad. La obra del bypass vial -que comprende la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17 para desviar el tránsito pesado fuera de la travesía urbana- forma parte de un plan estratégico de infraestructura impulsado por el gobierno neuquino en pos de ordenar la circulación vehicular y potenciar el desarrollo logístico del corredor hidrocarburífero de Vaca Muerta.

Cuando el bypass esté finalizado -incluyendo esta segunda rotonda- se espera que descomprimir el tránsito pesado que actualmente ingresa a la localidad de Añelo, reduciendo la congestión en la travesía urbana, así como incrementar la seguridad vial y optimizar la conectividad, ya que está prevista su vinculación con la circunvalación petrolera que se está ejecutando en rutas provinciales 8 y 17, en articulación con operadoras hidrocarburíferas.

La obra se encuentra dentro de los cronogramas previstos y es parte del compromiso institucional que asumió el gobierno de la Provincia durante las mesas organizadas con el sector privado que opera en Vaca Muerta, a fin de mejorar la infraestructura vial sin generar afectaciones importantes al tránsito cotidiano de residentes, visitantes y vehículos pesados.

Esta obra forma parte del ambicioso plan vial que impulsa el gobierno provincial para mejorar la accesibilidad terrestre, como herramienta de integración territorial. El objetivo es reducir el déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en 4.000 millones de dólares.

Durante los cuatro años de gobierno, se proyecta concretar más de 650 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia. La cifra representa un récord histórico y un cambio sustancial en esta política pública, teniendo en cuenta que en Neuquén se construyeron 1.200 kilómetros de rutas durante su vida institucional.