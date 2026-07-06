El Gobierno de Neuquén pondrá en marcha durante el receso invernal un importante operativo de mantenimiento en más de 40 establecimientos educativos de distintas localidades de la provincia. El plan contempla alrededor de un centenar de intervenciones que se desarrollarán mientras no haya actividad escolar, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar espacios más seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras incluyen reparaciones edilicias, mejoras eléctricas, refacciones sanitarias, poda y renovación de espacios educativos.

Las tareas, coordinadas por el área de Mantenimiento Escolar de la Región Confluencia del Ministerio de Educación, alcanzarán a 32 instituciones de Neuquén capital y a establecimientos de Plottier, Senillosa, Añelo y San Patricio del Chañar. Los trabajos abarcan reparaciones de instalaciones eléctricas, sanitarias y cloacales, renovación de pisos, pintura, refacción de cocinas, mejoras en patios, reparación de cercos perimetrales y poda de árboles, entre otras acciones.

Entre las intervenciones más relevantes se encuentran las previstas para la Escuela Especial N° 1 y la EPET N° 6, donde se avanzará con mejoras comprometidas junto a las comunidades educativas. También se realizarán obras de mayor complejidad, como estudios estructurales y de suelo en la Escuela Primaria N° 356 y el Jardín N° 66, además de refuncionalización de espacios en distintos CPEM, jardines e institutos de formación docente.

Neuquén capital, Plottier, Senillosa, Añelo y San Patricio del Chañar forman parte del cronograma de intervenciones previsto por Educación.

El cronograma también incluye obras en los distritos escolares de Añelo, San Patricio del Chañar, Plottier y Senillosa, con mejoras en sistemas eléctricos, sanitarios, patios, aulas y espacios productivos. Desde la cartera educativa destacaron que estas intervenciones forman parte del plan permanente de mantenimiento escolar y buscan aprovechar el período sin clases para ejecutar trabajos que serían difíciles de realizar con los edificios en funcionamiento.