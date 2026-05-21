El gobierno de la provincia de Neuquén realizó este miércoles la apertura de sobres de la licitación para la construcción de 56 nuevas viviendas tipo dúplex en la ciudad de Neuquén. Las unidades habitacionales estarán ubicadas en el sector Cuenca XV Intermedia y forman parte del plan provincial Neuquén Habita.

El acto fue encabezado por el ministerio de Infraestructura, la secretaría de Vivienda y Hábitat y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). En total, cinco empresas presentaron sus ofertas para ejecutar la obra, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 5.947 millones de pesos. El proyecto contempla la construcción de 56 dúplex de más de 66 metros cuadrados de superficie cubierta, además de las conexiones domiciliarias a las redes de agua potable, cloacas y electricidad.

La obra forma parte del plan provincial Neuquén Habita y demandará una inversión millonaria.

Desde el gobierno provincial destacaron que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a reactivar la obra pública mediante recursos propios y esquemas de financiamiento transparentes. El objetivo es ampliar el acceso a la vivienda y fomentar el desarrollo urbano en distintos sectores de la capital neuquina.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, aseguró que la apertura de sobres “representa mucho más que una nueva licitación”, al considerar que implica nuevas soluciones habitacionales para familias neuquinas y un avance concreto en el derecho a la vivienda.

El gobierno provincial busca ampliar el acceso a la vivienda y generar empleo local.

Además, remarcó que la gestión provincial busca que los recursos generados por Vaca Muerta permanezcan en la provincia y permitan una redistribución que facilite el acceso a la casa propia. “Queremos poner en valor el trabajo en territorio, con las organizaciones, con los vecinos y vecinas, con un Estado presente que acompaña, escucha y ejecuta en consecuencia”, expresó la funcionaria.

La semana pasada, el gobierno provincial había licitado otras 102 viviendas para el mismo sector, en el marco de un plan integral que prevé la construcción de 324 hogares en Cuenca XV Intermedia. Desde Provincia señalaron que este tipo de obras también contribuyen a dinamizar la economía regional mediante la generación de empleo local y la incorporación de mano de obra para el sector de la construcción.