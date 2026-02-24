El intendente Mariano Gaido recorrió este martes la obra de la gran avenida Mosconi que transformará la ciudad de Neuquén y que avanza en un punto central que comprende los cruces entre Avenida Olascoaga y Chubut con el objetivo de concretar una nueva intervención que mejorará el escurrimiento de agua y el comercio en la ciudad.

Durante la recorrida, Gaido resaltó que los trabajos se están ejecutando dentro de los plazos previstos y de forma ordenada y coordinada con comerciantes y vecinos de la zona céntrica. Al mismo tiempo, destacó que se trata de la obra más importante en la historia de la ciudad y que se hará con fondos propios del municipio “sin endeudamiento”.

“Comenzó la obra más importante de la historia de la ciudad de Neuquén. Esta gran avenida que necesitábamos hace más de 50 años”, expresó el intendente al recordar que la ciudad necesitaba una solución estructural tras los antecedentes de inundaciones de 2010, 2014 y 2016, y afirmar que la planificación fue clave para avanzar con esta intervención.

“Hemos implementado esta obra que resuelve lo principal con un pluvial, un caño que va por debajo, que escurre el agua cuando llega la lluvia y rompe este terraplén, pero que, además, implementa una avenida de cinco carriles por mano que viene a potenciar el comercio de la ciudad y que genera desarrollo económico”, sostuvo.

“Esta Gran Avenida va a generar nuevos comercios, va a generar crecimiento en la altura de la ciudad, va a generar nuevos servicios porque van soterrados”, dijo Gaido y subrayó que todo el material que se recicla en la obra se reutiliza en otras intervenciones que lleva adelante el municipio.

Remarcó que los trabajos se hacen 24 horas al día “con fondos neuquinos del superávit porque no tenemos endeudamiento. A partir de la eficiencia en la administración de los recursos hemos dispuesto una planificación de la ciudad con obras en toda la ciudad, con un Plan de Asfalto que incluye trabajos en todos los barrios”.

Por otro lado, señaló que la obra también tiene un fuerte impacto en la generación de empleo y en la economía local. El intendente resaltó “la cantidad de maquinarias, de mano de obra neuquina, porque esto lo llevan adelante empresas neuquinas, empresas neuquinas que generan trabajo neuquino” y agregó que los materiales que se utilizan “se los compran a corralones, a comercios de la ciudad y se retroalimenta”.

En ese sentido, remarcó que se trata de una intervención que no solo transforma la infraestructura, sino que dinamiza la actividad económica y crea oportunidades en un contexto donde la generación de empleo es un tema central.

Comerciantes y frentistas

En relación con comerciantes y frentistas, explicó que el municipio mantuvo reuniones personalizadas para detallar el proyecto y recoger sugerencias. “Con todos los comerciantes y los frentistas hemos tenido reuniones de manera personal. Les hemos explicado la obra detalladamente”, señaló.

A partir de esos encuentros, se adoptaron medidas específicas, como el esquema de estacionamiento temporario solicitado por los propios comerciantes para garantizar la rotación vehicular y sostener las ventas. “Uno que ha sido comerciante rápidamente lo entiende, porque sabe que el comercio necesita esa fluctuación”, expresó.

Además, destacó la decisión de acompañar al sector con beneficios impositivos concretos: “Se les eximió la licencia comercial mientras dure la obra”, afirmó. El intendente también aclaró que se trata de una obra de utilidad pública que no paga el frentista.

Finalmente, ante la consulta sobre un posible cambio de nombre para la nueva arteria, el intendente contó que la idea no surgió desde el municipio sino desde los propios comerciantes y frentistas en todas las reuniones que mantuvieron con ellos desde el inicio del proceso y el planteo fue unánime. "Todos los frentistas, en las reuniones que hemos mantenido con cada uno de ellos, nos han solicitado un nuevo nombre para esta gran avenida", indicó y en este marco dijo que la elección del nombre quedará abierta a la participación ciudadana, aunque fijó una condición que consideró innegociable: "No puede tener nombre de un político. Lo demás lo vamos a dar a la participación de la ciudadanía, pero no puede haber de ninguna manera el nombre de un político en este lugar".

Los detalles del trabajo

Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, brindó detalles acerca de los trabajos que se ejecutan en este momento en el tramo que comprende Avenida Olascoaga y Chubut. Indicó que ya se removió todo el terraplén junto a los guardarrail y toda la cartelería que será reutilizada: “Se recicla toda la iluminación y columnas que se llevan a los depósitos de CALF para volver a utilizarlas. Tenemos cartelería y semáforos que se llevan a los depósitos de la Municipalidad para su utilización, mientras que los árboles y arbustos se están reubicando también en distintos lugares y en el Vivero Municipal”, agregó.

Por otro lado, recordó que también se reutiliza todo el asfalto retirado que es llevado a la Planta de Asfalto municipal para la pavimentación de otras zonas de la ciudad: “Se retira una capa de fresado muy grande de 12 centímetros y todo el terraplén. Lo que es escombro se utiliza para el relleno de determinados lugares donde estamos haciendo, por ejemplo, los lotes con servicios.

En cuanto a la nueva avenida, detalló que ya se intervinieron 700 metros de los 2200 que comprende la primera etapa de la obra y dijo que en las próximas semanas se estará delimitando la zona comprendida entre Linares y Gatica. Por este motivo, sostuvo que se podrá transitar por las colectoras mientras que, diariamente, el municipio informará cuáles serán las calles habilitadas para circular de norte a sur y viceversa.

En cuanto a la licitación del tramo que llega hasta el puente Neuquén-Cipolletti, Nicola confirmó que la comisión evaluadora se está por expedir y que la UTE conformada por las empresas Omega y Arco quedó posicionada en primer lugar tras el proceso de análisis de ofertas. Una vez emitida el acta correspondiente y cumplidas las instancias de control y auditoría, la adjudicación se concretará con celeridad. "Esta semana tenemos que estar sacando ya el decreto con la adjudicación. Inmediatamente se piden las garantías para firmar el contrato. Si no es esta semana, la semana que viene ya va a estar en obra", señaló Nicola