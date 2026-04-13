El inicio de la semana en la provincia de Neuquén estará marcado por un aumento paulatino de las temperaturas en los valles y la meseta, mientras que la cordillera continuará con condiciones inestables, incluyendo lluvias y nevadas débiles en algunas localidades.

De acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el lunes presentará un contraste climático entre las distintas regiones. En los valles, como Neuquén capital y Añelo, se esperan máximas que rondarán los 25 grados, con cielo inestable durante el día y condiciones más cubiertas hacia la noche. Además, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 29 y 53 km/h, especialmente en horas nocturnas.

En la zona centro, localidades como Zapala tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a los 22 grados. Sin embargo, hacia la noche aumentará la nubosidad y se intensificará el viento, con ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h.

La cordillera será la región más afectada por la inestabilidad. En San Martín de los Andes se prevé cielo cubierto durante el día, con una máxima de 13 grados, y lluvias o chaparrones aislados hacia la noche, cuando la temperatura descenderá hasta los 3 grados. En tanto, Villa La Angostura tendrá condiciones similares, con máximas de 14 grados y probabilidad de nevadas débiles durante la noche.

En el norte neuquino, Chos Malal presentará un clima más estable, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 22 grados, aunque por la noche aumentará la nubosidad. El panorama general anticipa un lunes con ascenso térmico en gran parte de la provincia, pero con focos de inestabilidad persistentes en la cordillera, donde se concentrarán los fenómenos más intensos del día.