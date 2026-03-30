El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA) renueva su agenda cultural con una variada programación que se desarrollará del 1 al 5 de abril con propuestas que combinan arte, diseño, música y cine, todas con entrada libre y gratuita.

Uno de los eventos destacados será la tercera edición del micro desfile “Neuquén Enhebra”, que se realizará el miércoles 1 de abril a las 19 en el hall y la confitería del museo. La iniciativa reúne a diseñadores y marcas locales junto al Instituto Roberto Piazza – Filial Neuquén, en una propuesta que fusiona moda, arte y música en vivo con un DJ set. El objetivo es visibilizar el trabajo de emprendedores y potenciar la identidad cultural regional a través del diseño.

La agenda continuará el viernes 3 de abril a las 20 con la presentación de la artista Dahy Galeassi, quien estrenará su nuevo videoclip “En Loop” y ofrecerá un show en vivo con su característico estilo que mezcla rock y pop. El cine también tendrá un lugar central dentro de la programación. Durante abril se desarrollará el Ciclo de Cine Italiano, todos los sábados a las 18 en el auditorio del museo, con la proyección de “Un feriado particular”, una comedia del director Gianni Di Gregorio.

Además, el domingo 5 de abril comenzará el Ciclo de Cine Vasco, organizado junto a la Asociación Baskos de la Confluencia. En la primera jornada se proyectarán el cortometraje “Resonancias”, de Iñigo Aranburu, y el largometraje “Akelarre”, dirigido por Pablo Agüero, una producción ambientada en el País Vasco del siglo XVII.

En paralelo, el público podrá recorrer distintas exhibiciones vigentes en el museo. Entre ellas, la muestra “Moda y Arte Argentino: Identidad y Vanguardia”, que transita su última semana en la sala temporaria. La exposición propone un diálogo entre piezas históricas, diseños contemporáneos y obras del patrimonio del museo, bajo la curaduría de Silvina Vicente y Santiago Vargas.

También continúa la exhibición fotográfica “Luminia”, en el hall y la confitería, que reúne obras de artistas patagónicos seleccionadas en el Concurso Patagónico de Fotografía, con el foco puesto en la luz como elemento estético y simbólico.

Por su parte, la sala permanente del MNBA ofrece un recorrido renovado por su patrimonio, con una propuesta curatorial que invita a repensar las relaciones entre distintas disciplinas artísticas y períodos históricos.

Con esta agenda diversa, el MNBA Neuquén se consolida como uno de los principales espacios culturales de la región, ofreciendo actividades para todos los públicos y promoviendo el acceso al arte y la cultura en la ciudad.