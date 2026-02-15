Tras el discurso del intendente Mariano Gaido en el inicio del período legislativo, la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, Claudia Argumero, realizó un balance positivo de los anuncios y anticipó un año con fuerte actividad parlamentaria.

En declaraciones al canal 24/7, la titular del cuerpo sostuvo que el mensaje del jefe comunal dejó un panorama de trabajo intenso para los concejales. “Es muy positivo, con los anuncios vamos a tener un año de mucho trabajo. La verdad que eso es muy bueno para la ciudad, que sigue creciendo”, expresó.

Argumero señaló que los proyectos enviados por el Ejecutivo municipal serán analizados en el recinto con debate y búsqueda de acuerdos entre los distintos bloques. En ese sentido, destacó la importancia de la discusión legislativa como herramienta para la construcción de consensos. “Los proyectos van a tener un debate y aceptación en el Concejo. Siempre el debate está y es muy importante, porque a través del debate está la construcción y los acuerdos”, afirmó.

La presidenta del Deliberante también se mostró confiada en que se mantendrá el nivel de acompañamiento que tuvo el cuerpo durante el año pasado, cuando varias ordenanzas se aprobaron por unanimidad. “Como siempre, vamos a tener una buena estadística. El año pasado tuvimos una estadística bastante positiva, con ordenanzas que salieron por unanimidad, y creo que este año vamos a tener la misma naturaleza porque en definitiva lo que se anunció es en beneficio de la ciudad”, remarcó.

De esta manera, el Concejo Deliberante inició el período 2026 con expectativas de una agenda cargada de proyectos vinculados a obras, desarrollo urbano y políticas públicas, en un año que se anticipa con fuerte articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo local.