La Municipalidad de Neuquén incorporará un nuevo sistema de transporte público con unidades eléctricas que se integrarán a COLE. El anuncio fue realizado el viernes pasado por el intendente Mariano Gaido, quien destacó que la medida busca jerarquizar el servicio y ampliar la oferta de movilidad.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Cáceres Rueda, informó que serán entre 8 y 10 vehículos eléctricos con capacidad aproximada para 25 personas. Las unidades serán modernas y vidriadas, diseñadas para facilitar la observación de los puntos turísticos.

Según precisó la funcionaria, los colectivos no solo tendrán un fin turístico, sino que también estarán habilitados para la movilidad urbana regular.

Cómo serán los nuevos recorridos

Línea 1: circuito urbano y miradores

Uno de los recorridos incluirá el Balcón del Valle, Parque Norte, barrio 14 de Octubre, Copol y el centro cívico de la ciudad. El trayecto abarcará Avenida Argentina, continuará por Olascoaga y finalizará en el Paseo Costero del río Limay.

Línea 2: Paseo Costero de los ríos

La segunda línea estará destinada exclusivamente al Paseo Costero, tanto del río Neuquén como del río Limay. El objetivo es facilitar el acceso de vecinos, usuarios y visitantes a los principales espacios recreativos y turísticos vinculados a la nueva economía local.

Tarifa, sistema SUBE y seguimiento en tiempo real

Las nuevas unidades utilizarán el sistema SUBE como medio de pago. La tarifa vigente es de 1.140 pesos, valor actualizado desde junio de 2025.

Los recorridos podrán seguirse en tiempo real a través de la aplicación oficial de COLE, que permite consultar horarios y frecuencia de paso en cada parada.

Crecimiento del sistema COLE en Neuquén

A tres años de su implementación, COLE registra 120.000 usuarios activos. El próximo 1 de marzo, el intendente Gaido inaugurará 36 nuevas unidades 0KM que se sumarán a las 180 actuales, alcanzando un total de 216 colectivos.

La incorporación representa un crecimiento de 20% en la flota y consolida a Neuquén como la única ciudad de la Patagonia con este esquema integral de transporte urbano. La nueva concesión del sistema combina cobertura territorial, unidades modernas y frecuencias confiables, manteniendo una de las tarifas más accesibles del país entre ciudades del interior.