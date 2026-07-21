Nuevo sistema de emisión de DNI: con más tecnología, la provincia de Neuquén garantiza el acceso a un derecho esencial

Tener un Documento Nacional de Identidad (DNI) no es sólo un trámite administrativo. Para miles de personas representa la posibilidad de acceder a la educación, la salud, los programas sociales, el empleo formal y una amplia variedad de servicios públicos y privados. Con ese objetivo, la provincia de Neuquén avanza en la adecuación tecnológica de los registros civiles para implementar el nuevo sistema nacional de emisión de DNI, una iniciativa que busca mejorar la calidad del servicio y garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones en condiciones más seguras y eficientes.

La Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Optic) acompaña este proceso mediante relevamientos técnicos en oficinas registrales de distintas localidades del Centro y Norte neuquino.

La importancia de contar con DNI para realizar trámites

El DNI es el documento que acredita la identidad de una persona ante el Estado. Su importancia atraviesa todas las etapas de la vida: desde la inscripción escolar de niños y adolescentes hasta la atención médica, la apertura de una cuenta bancaria, el acceso a beneficios sociales o la realización de trámites previsionales.

En muchos casos, la falta de documentación vigente puede convertirse en una barrera que limita derechos básicos y dificulta la participación plena en la vida social y económica. Por eso, fortalecer los registros civiles no solo implica incorporar tecnología. También significa acercar oportunidades a quienes viven en localidades pequeñas o alejadas de los principales centros urbanos, evitando traslados innecesarios y facilitando el acceso a servicios esenciales.

Una respuesta a las desigualdades territoriales

Los equipos técnicos de la Optic recorrieron alrededor de 20 registros civiles para evaluar las condiciones de infraestructura, equipamiento y conectividad necesarias para la puesta en marcha de las nuevas herramientas de captura biométrica.

La iniciativa pone el foco en una problemática que suele pasar desapercibida: las diferencias en el acceso a servicios públicos entre las grandes ciudades y las comunidades más pequeñas.

Según explicó el subsecretario de Modernización e Industria, Juan Manuel Morales, el objetivo es que todas las oficinas cuenten con los mismos estándares de calidad, independientemente de la localidad donde se encuentren. La premisa apunta a que la transformación digital llegue a todo el territorio provincial y no quede concentrada únicamente en los centros urbanos.

La fachada de la oficina del Registro Civil de Santo Tomás, en el departamento Collón Curá - Foto: Neuquén Informa

Tecnología al servicio de las personas

Uno de los primeros registros civiles preparados para operar con el nuevo sistema es el de Santo Tomás, donde ya se verificó que existen las condiciones necesarias para implementar la nueva tecnología.

Durante los relevamientos también se detectaron necesidades específicas en otras dependencias. A partir de esos diagnósticos se elaboraron recomendaciones técnicas para mejorar la conectividad, incorporar equipamiento y reforzar la seguridad informática.

Estas medidas permitirán que la información personal de los ciudadanos sea gestionada con mayores niveles de protección y confiabilidad. Éste es un aspecto clave cuando se trata de datos sensibles vinculados a la identidad.

Una herramienta para fortalecer la inclusión

La modernización de los registros civiles tiene un impacto que va más allá de la incorporación de equipos o sistemas digitales. Se trata de una política de Estado que busca reducir desigualdades y garantizar que todos los habitantes puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Para una familia que necesita inscribir a un hijo en la escuela, para una persona mayor que debe realizar un trámite previsional o para un joven que busca acceder a su primer empleo formal, contar con documentación actualizada puede marcar una diferencia significativa.

En ese sentido, la mejora de la infraestructura tecnológica y de la conectividad en toda la provincia representa una inversión en inclusión, ciudadanía y acceso efectivo a derechos fundamentales.