El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén volvió a posicionarse como referencia a nivel nacional en materia judicial. A partir de un convenio firmado con el MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fiscales porteños viajarán a la provincia para capacitarse en juicios por jurados, una herramienta en la que el sistema neuquino acumula amplia experiencia.

El acuerdo fue suscripto por el fiscal general José Gerez junto al fiscal general adjunto de CABA, Javier Martín López Zavaleta, en un encuentro que también contó con la participación de autoridades del organismo porteño, entre ellas Aníbal Brunet y Roberto Néstor Maraglio.

Como primera medida concreta, el convenio establece que fiscales de CABA llegarán a la ciudad de Neuquén para presenciar juicios por jurados, especialmente en casos vinculados a delitos sexuales. Además, recibirán capacitación directa de fiscales jefes neuquinos, quienes vienen desarrollando este tipo de procesos con resultados sostenidos en el tiempo.

El eje del acuerdo pone en valor la experiencia acumulada por el MPF neuquino, que en los últimos años logró consolidar el sistema de jurados populares como una herramienta central en la administración de justicia, generando interés en otras jurisdicciones del país.

“Estamos muy agradecidos por esta posibilidad de trabajar de forma conjunta con ustedes”, expresó Gerez durante la firma. En ese sentido, destacó la importancia del intercambio institucional: “Siempre desde el MPF de CABA han sido muy solidarios para que nosotros podamos mejorar nuestro trabajo, y poder devolver esta generosidad es muy satisfactorio”.

Pero el convenio no se limita a la formación en juicios por jurados. También contempla un intercambio en sentido inverso: fiscales neuquinos podrán capacitarse con sus pares porteños en la investigación del microtráfico de drogas, un delito que la provincia comenzó a abordar hace aproximadamente un año tras el traspaso de competencias desde la Justicia federal.

De esta manera, el MPF de Neuquén no solo exporta conocimiento, sino que también incorpora herramientas para fortalecer su capacidad de investigación en delitos complejos, consolidando un modelo de trabajo basado en la capacitación permanente.

El acuerdo tiene como objetivo general profundizar la cooperación interinstitucional mediante asistencia técnica, académica y formativa en temas de interés común. En ese marco, se prevé la realización de cursos, seminarios, talleres y jornadas conjuntas.

Para garantizar su implementación, fueron designados como responsables el titular de la Oficina de Calidad Institucional del MPF neuquino, Gastón Rosenfeld, y el secretario general de Relaciones Institucionales del MPF de CABA, Aníbal Brunet.

Con este paso, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén reafirma su protagonismo en el escenario judicial argentino, no solo por su experiencia en juicios por jurados, sino también por su apuesta constante a la profesionalización y el intercambio de buenas prácticas.