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Domingo 29 de Marzo, Neuquén, Argentina
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SEPARACIÓN RESIDUOS

“Recibot”, el cesto inteligente que ya funciona en Neuquén para mejorar la gestión de residuos

Un cesto de residuos inteligente comenzó a operar en la provincia de Neuquén, donde permite realizar un monitoreo en tiempo real de los desechos generados en un espacio de coworking.

 

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 10:28
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Un desarrollo tecnológico neuquino busca transformar la manera en que se gestionan los residuos mediante un sistema que combina datos, educación y reciclaje. Se trata de Recibot, un dispositivo instalado en el Polo Científico Tecnológico que permite registrar información en tiempo real y mejorar la toma de decisiones en espacios de trabajo colaborativo.

El proyecto fue impulsado por Natalia Tumbarino y Javier Peña, quienes desarrollaron una solución enfocada en resolver un “punto crítico” vinculado a la gestión de desechos.

El dispositivo incorpora sensores inteligentes y tecnología IoT, además de estar fabricado con material reciclado, lo que refuerza su enfoque sustentable y su aporte a la economía circular.

La iniciativa también se apoya en el ecosistema emprendedor de Neuquén, con la participación de distintos actores que aportaron desde la ingeniería, el software y la validación técnica.

Además de su implementación local, el desarrollo ya comenzó a expandirse hacia otras provincias como Misiones, donde existe interés en su balanza inteligente, especialmente en proyectos vinculados a la recuperación de alimentos y reciclaje.

Los creadores adelantaron que la familia de productos incluye versiones para oficinas, entornos industriales y sistemas de pesaje, lo que abre nuevas posibilidades para su aplicación en distintos ámbitos.

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