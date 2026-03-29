Un desarrollo tecnológico neuquino busca transformar la manera en que se gestionan los residuos mediante un sistema que combina datos, educación y reciclaje. Se trata de Recibot, un dispositivo instalado en el Polo Científico Tecnológico que permite registrar información en tiempo real y mejorar la toma de decisiones en espacios de trabajo colaborativo.

El proyecto fue impulsado por Natalia Tumbarino y Javier Peña, quienes desarrollaron una solución enfocada en resolver un “punto crítico” vinculado a la gestión de desechos.

El dispositivo incorpora sensores inteligentes y tecnología IoT, además de estar fabricado con material reciclado, lo que refuerza su enfoque sustentable y su aporte a la economía circular.

La iniciativa también se apoya en el ecosistema emprendedor de Neuquén, con la participación de distintos actores que aportaron desde la ingeniería, el software y la validación técnica.

Además de su implementación local, el desarrollo ya comenzó a expandirse hacia otras provincias como Misiones, donde existe interés en su balanza inteligente, especialmente en proyectos vinculados a la recuperación de alimentos y reciclaje.

Los creadores adelantaron que la familia de productos incluye versiones para oficinas, entornos industriales y sistemas de pesaje, lo que abre nuevas posibilidades para su aplicación en distintos ámbitos.