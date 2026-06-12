El precio del asado en la Patagonia norte tradicionalmente se mantuvo más alto que en el resto del país, pero en el último tiempo esa tendencia se revirtió. La medida del Gobierno nacional de eliminar la barrera sanitaria delimitada por el río Colorado apuntó a cambiar esa diferencia en los valores, y sumada a una situación particular con respecto a las exportaciones permitió que haya ofertas a valores más bajos comparado con meses anteriores.

"En cierta manera, bajó el precio del asado por el remanente que había destinado a exportaciones. Hoy se pueden encontrar diferentes calidades y precios" explicó José Luis Bunter, vicepresidente primero de la Federación de Entidades Empresarias de Rio Negro (FEERN) y referente del sector cárnico en el Alto Valle en diálogo con Entretiempo por AM550.

"Hay grandes superficies comerciales que están ofreciendo asado a valores más bajos que los que teníamos meses atrás, antes de la apertura de la barrera sanitaria. Estamos viendo precios que van desde los 13.000 hasta los 34.000 pesos por kilo, dependiendo de la calidad" explicó el empresario.

Indicó que el mayor volumen "viene de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Todos los asados se diferencian por la calidad y por la cantidad de grasa que tienen. En los cortes más económicos muchas veces encontramos una lámina fina de carne, mucho hueso y grasa". Otro punto que resaltó es que el producto llega congelado y habiendo estado varios meses acopiado. "Estamos hablando de carne de baja calidad que se comercializa a esos precios más bajos", resaltó.

En la oferta que se puede encontrar en la región, Bunter señaló que "después está la carne de mejor calidad, que se vende a los valores habituales del mercado. El kilo de asado con hueso hoy está entre los 18.000 y los 25.000 pesos".

La barrera sanitaria permite el paso de algunos cortes con hueso

La decisión del Gobierno nacional de eliminar la barrera sanitaria apuntó a eliminar las importantes diferencias en el precio del asado entre las provincias patagónicas y las del resto del país. Más allá de esto, el vicepresidente de la FEERN explicó que "con la apertura de la barrera sanitaria no ingresan cortes con hueso redondo. Lo que pasa es el hueso plano, es decir, la falda y el asado de costilla".

El referente del rubro resaltó que "entendíamos que había dos alternativas. Una era trasladar la barrera sanitaria al paralelo 42. Eso hubiera hecho que Río Negro y Neuquén perdieran el estatus sanitario diferencial, pero permitía sostenerlo más al sur. La otra alternativa era elevar los estándares sanitarios y avanzar hacia un país libre de aftosa sin vacunación, como hicieron Brasil, Bolivia o Chile".

"El último registro de aftosa en Argentina fue en 2006, en Misiones. Estamos en condiciones de aspirar a ese estatus sanitario, que permitiría exportar menos volumen pero a un valor mucho más alto, generando mayores ingresos de divisas", señaló.

La baja del precio del asado no se refleja en el resto de los cortes

José Luis Bunter destacó que "los demás cortes se mantienen relativamente estables. Lo que sí detectamos fue un incremento muy importante en los últimos meses, tanto en Río Negro como en Neuquén. Ahora se está observando una tendencia a la baja. La media res llegó a venderse a 12.800 pesos el kilo y hoy ronda los 11.700 pesos".

En cuanto al consumo, desde el sector cárnico observan una caída por dos razones. "La primera es la pérdida del poder adquisitivo. Tuvimos aumentos en servicios como luz, agua, gas, alquileres e impuestos. También creció mucho el endeudamiento con tarjetas de crédito y plataformas financieras. Todo eso reduce la capacidad de compra" explicó Bunter. También agregó que "Cambiaron los hábitos de consumo. Muchas familias buscan cortes alternativos más económicos o compran menos cantidad. La gente intenta que no falte proteína en la mesa, pero cada vez es más difícil completar el presupuesto. Para una familia tipo es cada vez más complejo sostener el consumo habitual de carne".

En cuanto a lo que resta del año, el empresario adelantó que puede haber una baja adicional "no muy pronunciada, pero la media res podría ubicarse cerca de los 11.500 pesos por kilo. Esto podría mantenerse hasta octubre o noviembre. Después seguramente veremos un repunte de los precios".

"Por eso recomiendo que quienes tengan la posibilidad compren con anticipación cortes para las fiestas, como peceto, asado, chivo o cordero, y los congelen", concluyó.

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