El fin de semana se jugó una nueva fecha del Torneo Oficial de LIFUNE A y B, donde equipos de diferentes localidades debieron viajar y presentarse lejos de casa. Pacífico visitó al Deportivo Rincón y Esperanza del norte neuquino fue a la capital para jugar sus respectivos partidos, pero a la hora del retorno, el corte en el cañadón Carranza dejó a ambos planteles varados, teniendo que hacer noche lejos de su ciudad de origen.

El decano llegó a Rincón de los Sauces, jugó su partido (derrota 3-1) cuando emprendió viaje de retorno, no pudo continuar producto de la fuerte correntada en el cañadón Carranza ubicado en la Ruta provincial 5. Producto de esto, el plantel de Primera división y reserva debió volver a la localidad de norte neuquino, alojándose en Ciudad Deportiva.

Comunicado del CLub Pacífico

Por otro lado, el club Esperanza de Rincón de los Sauces, jugó su cotejo en el General San Martín de Atlético Neuquén donde cayó por 2-0. Al igual que pasó con Pacífico, no pudo pasar por el mismo corte, debiendo hacer noche en el lugar.

Ambas instituciones agradecieron a los clubes que dieron una mano, en el caso de Pacífico a Deportivo Rincón, en principal a su presidente Aníbal Villalba, capitán Héctor Rueda y PF Jorge Orellana, por el apoyo. Por su parte el verde del norte, expresó palabras de gratitud al mandatario del club Añelo Julio Luna, quien aportó con alimentos a los jugadores varados.

Comunicado de agradecimiento del club Esperanza

Desde el municipio de Rincón de los Sauces, junto a Defensa Civil, informaron que se “realizó un último relevamiento y se ubicaron los 3 vehículos declarados a una distancia aproximada de 2,5 km. No se registraron otros vehículos en la zona” parte emitido a las 7 am, y que el Carranza permanece cortado, producto del camino continúa intransitable.