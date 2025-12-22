El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa avanza a paso firme en su política de redistribuir los recursos del Estado que eran mal utilizados para realizar obras de infraestructura que permitan solucionar el déficit en esa materia que tiene la Provincia por US$4.000 millones.

En este sentido, durante los primeros dos años de la administración provincial que conduce Figueroa, se puso especial énfasis en eliminar los gastos innecesarios de la política e invertir en las áreas que el Ejecutivo considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras de distintas características, llámense viales, de agua, de cloacas, etcétera.

En las últimas horas, la Provincia anunció la licitación para la construcción de un puente sobre el arroyo Carranza en la Ruta 5, en la localidad de Rincón de los Sauces. Se trata de una respuesta a los habitantes de la región con motivo de que, al momento de las lluvias, el área se torna intransitable y genera que la localidad permanezca aislada.

Siete empresas presentaron esta semana sus ofertas para ejecutar la obra. La propuesta que resulte seleccionada al cabo de este proceso de evaluación dispondrá de 690 días para concretar el proyecto, luego de que se firme el contrato y se cumplimente la documentación necesaria para dar inicio a los trabajos.



El avance de esta obra es clave ya que, más allá de la cuestión del aislamiento, se trata de incorporar infraestructura de conectividad vial en una de las ciudades consideradas el “corazón” de Vaca Muerta, donde se produce una buena parte de los hidrocarburos (gas y petróleo), recursos determinantes para el desarrollo energético de la región y del país en general.

El pasado sábado, en el marco del aniversario número 54 de Rincón de los Sauces, Rolando Figueroa confirmó la puesta en marcha de obras complementarias al puente sobre el arroyo Carranza, entre las cuales se encuentra la pavimentación de tramos de las rutas provinciales 5 y 6 y obras educativas tales como una nueva EPET de 5.000 metros cuadrados y ampliaciones en otras instituciones formativas.

La intendenta Norma Sepúlveda destacó que la ciudad es “una de las que más crecimiento poblacional tiene en el país” y señaló que cada aniversario es una oportunidad para “mirar hacia atrás, reflexionar sobre lo que hemos logrado y mirar hacia adelante para seguir proyectando lo que queremos ser como comunidad”. En este sentido, reafirmó la apuesta por la educación como eje del desarrollo y sostuvo que el objetivo de la gestión es consolidar “una ciudad ordenada, con planificación y presencia del Estado”, que brinde oportunidades a los jóvenes y mejore la calidad de vida de quienes habitan y llegan a Rincón de los Sauces.



Además, y en relación al desarrollo hidrocarburífero para la Provincia, se firmaron convenios con empresas petroleras como Chevron, Tecpetrol y Pluspetrol, que invertirán dinero en la ciudad en materia de equipamiento para realizar obras requeridas por la ciudadanía.

En síntesis, Rolando Figueroa continúa con proyectos de infraestructura en distintos puntos de la Provincia, los cuales contribuyen al crecimiento de la jurisdicción norpatagónica y se llevan a cabo en el marco de un Plan de Regionalización que divide al territorio en siete regiones para atender las necesidades de cada una de ellas.