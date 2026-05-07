El gobierno de la provincia de Neuquén puso en marcha un nuevo régimen administrativo destinado a trabajadores estatales que quedaron atrapados en una situación previsional compleja luego de años de desempeño bajo modalidades laborales excepcionales o con aportes incompletos. Con esta iniciativa, cientos de trabajadores podrán acceder a la merecida jubilación.

La medida fue oficializada a través del decreto 640/26 y lleva el nombre de Régimen Especial de Acompañamiento Administrativo al Cese Voluntario por Trayectoria Laboral Vulnerable. Según estimaciones oficiales, alrededor de 1600 agentes provinciales podrían adherirse de manera voluntaria.

La iniciativa apunta a empleados que, pese a haber superado la edad jubilatoria, no lograron completar los aportes exigidos para acceder a una jubilación ordinaria debido a las condiciones bajo las cuales fueron contratados durante parte de su vida laboral.

Excepciones para empleados públicos que les faltan aportes para jubilarse

El régimen está orientado especialmente a trabajadores alcanzados por los decretos 483/07, 581/07, 2010/07 y 2246/07, aunque también contempla situaciones equivalentes. Se trata de personas que prestaron funciones durante años en programas estatales que no garantizaron continuidad plena de aportes al sistema previsional.

La herramienta tendrá carácter excepcional, administrativo, voluntario y temporal. El objetivo es permitir que los agentes puedan completar el tiempo contributivo necesario hasta reunir las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio definitivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Para ingresar al régimen, los trabajadores deberán tener al menos cinco años más que la edad jubilatoria establecida por la Ley 611 y acreditar un mínimo de 15 años de aportes efectivos al sistema previsional provincial. Además, no podrán percibir otros beneficios incompatibles, como jubilaciones o retiros.

Para Figueroa, el nuevo régimen es “un acto de estricta justicia”

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves una reunión en Casa de Gobierno con trabajadoras que se encuentran en condiciones de adherirse al régimen y les entregó una copia del decreto. “Es un acto de justicia, porque durante años el Estado falló”, afirmó el mandatario provincial. En ese sentido, señaló que “el Estado, en un determinado momento, los hizo trabajar de forma no registrada”.

Figueroa aseguró además que la medida busca combinar un Estado “ordenado, pero presente” y remarcó que el objetivo es “igualar una línea de llegada” para quienes quedaron relegados por irregularidades administrativas de gestiones anteriores.

El gobernador también aclaró que los beneficiarios comenzarán a percibir la jubilación del ISSN una vez que completen los requisitos formales. “No se desfinancia porque hay que cuidarlo”, indicó.

Cómo funcionará el acompañamiento

Una vez incorporados al régimen, los agentes dejarán de prestar servicios de manera activa, aunque conservarán una situación administrativa equivalente a la actividad únicamente a efectos contributivos y previsionales.

Durante ese período percibirán una Asignación Mensual Especial y Transitoria, calculada sobre los haberes normales y habituales del último mes trabajado, aunque sin incluir conceptos vinculados a la prestación efectiva de tareas.

Sobre esos montos se seguirán realizando aportes personales y contribuciones patronales para garantizar la continuidad previsional hasta alcanzar las condiciones necesarias para jubilarse.

Además, el ISSN deberá elaborar un informe técnico en cada caso, detallando años de servicios computables, aportes registrados y el tiempo estimado restante para acceder al beneficio jubilatorio definitivo.

Respaldo de ATE y financiamiento provincial

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, explicó que será el Tesoro provincial el encargado de sostener el pago de las asignaciones mientras los agentes completan las condiciones requeridas para jubilarse. “El Tesoro provincial les va a pagar el sueldo hasta tanto junten las condiciones objetivas de poder jubilarse por el Instituto”, sostuvo la funcionaria.

Por su parte, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, valoró la decisión política del Ejecutivo provincial y destacó que el gobierno haya decidido avanzar con una solución para un problema que arrastra años. “Podían no haberlo hecho y dejar que esto siga, pero tomaron el guante y dijeron ‘queremos resolverlo’”, afirmó el dirigente sindical.