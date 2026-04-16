Según datos publicados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS), el empleo privado registrado en Neuquén creció un 5,1% en el período comprendido entre noviembre del 2023 y enero del 2026, que coincide con la administración a nivel nacional del presidente Javier Milei.

Según dicho organismo, la jurisdicción norpatagónica se ubicó en la cima del ranking y es una de las dos provincias, junto con Río Negro, que no registraron un decrecimiento del empleo privado.

En el caso de la jurisdicción que gobierna Rolando Figueroa, hubo un crecimiento del empleo privado del 5,1%; mientras que en la provincia que conduce Alberto Weretilneck se registró un incremento del 2,2%.

Las 22 jurisdicciones restantes del país registraron una caída del empleo privado, mientras que el promedio a nivel nacional fue un decrecimiento del 3,2%.

“En Neuquén no sólo continuamos generando empleo privado mes a mes, sino que además mantenemos el liderazgo en la creación de empleo privado en el país, siendo solamente dos las jurisdicciones (Neuquén y Río Negro) las que han generado puestos de trabajo en el período comprendido entre noviembre de 2023 y enero de 2026”, expresó el gobernador Rolando Figueroa en una publicación que hizo en su cuenta de X.

Y agregó: “Trabajo real para los neuquinos, logrado junto al sector privado mediante Emplea Neuquén”.

El crecimiento del empleo privado en Neuquén, en tiempos de cierre de decenas de empresas a nivel nacional, se debe principalmente al empuje producido por el desarrollo de Vaca Muerta, la formación no convencional de gas y petróleo que requiere mano de obra para la extracción de sus recursos.



