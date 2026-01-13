La cancelación del vuelo de Flybondi que debía partir ayer lunes a las 9.30 desde el aeropuerto internacional Presidente Perón de Neuquén hacia la Ciudad de Buenos Aires volvió a generar trastornos entre los pasajeros neuquinos. El servicio fue reprogramado para este martes, lo que implicó pérdida de jornadas laborales, gastos extra y una nueva situación de incertidumbre para quienes habían planificado su viaje.

Ante las reiteradas quejas, personal de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor se presentó en el aeropuerto para fiscalizar la situación y asesorar a los usuarios afectados. El director de Fiscalización, Carlos Anrather, confirmó que la intervención se dio a partir de denuncias previas contra la empresa.

“A raíz de varias denuncias que hemos recibido en el organismo, el ministro Jorge Tobares junto al director provincial Pablo Tomasini nos pidieron que nos acerquemos. Vinimos a hacer un control y a asesorar a las personas que quedaron varadas”, explicó al programa Verano de Primera por AM550.

Según relató Anrather, la mayoría de los pasajeros se retiró del aeropuerto sin recibir explicaciones claras ni alternativas de reprogramación por parte de la aerolínea. “Queríamos saber si les dieron información o alguna opción. Reprogramar un vuelo para el día siguiente implica un gasto económico y obliga a las personas a tomar decisiones que no tenían planeadas”, señaló.

El funcionario confirmó además que Flybondi no respondió a los requerimientos oficiales durante el operativo. “En este caso no hemos sido atendidos por la empresa, por lo tanto se va a infraccionar directamente. Quienes prestan el servicio son los responsables de dar soluciones”, afirmó.

Un problema recurrente

Desde el área de Fiscalización advirtieron que las cancelaciones y reprogramaciones forman parte de un esquema reiterado de irregularidades. “Recibimos muchas denuncias vinculadas a vuelos. No solo por cancelaciones, sino también por reprogramaciones, problemas con equipaje, falta de información y cuestiones vinculadas a precios”, detalló Anrather.

En ese marco, instó a los usuarios a formalizar los reclamos: “Es fundamental que denuncien. Solo así podemos intervenir y avanzar con sanciones”.

Multas por más de 180 millones de pesos

La situación actual se suma a un antecedente contundente registrado en julio de 2025, cuando la Provincia sancionó a Flybondi con más de 178 millones de pesos tras una fiscalización directa realizada en mayo. A esa multa institucional se agregaron sanciones originadas en reclamos individuales, algunas por casi 700 mil pesos y otras que superaron los 5 millones.

En aquel momento, el director provincial de Defensa del Consumidor, Pablo Tomasini, había advertido sobre una verdadera “cascada de reclamos” contra la empresa, vinculados a cancelaciones sin aviso, ausencia de personal en el aeropuerto, líneas de atención inoperantes y gastos no reintegrados, como hoteles, traslados o conexiones perdidas.

“La desidia de la empresa le va a terminar costando muy caro”, sostuvo entonces el funcionario, quien también confirmó gestiones ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para exigir medidas correctivas.

Según datos oficiales, Flybondi registró 73 vuelos interrumpidos sobre 488 programados en los primeros seis meses de 2025 en la región, lo que representó una afectación del 17% del total operado.

Más controles y un reclamo que sigue abierto

Anrather aportó además cifras generales del trabajo realizado por el organismo provincial. “En 2025 hicimos casi 3.000 actas de inspección y más de la mitad terminaron en infracciones. Fue un año con muchísimo trabajo y esperamos que este año las irregularidades disminuyan”, indicó.

Sin embargo, los episodios recientes muestran que los problemas persisten. Mientras los pasajeros esperan respuestas y soluciones concretas, desde el Gobierno provincial insisten en que el objetivo no es sancionar por sancionar, sino garantizar que se respeten los derechos de los consumidores.

“No puede seguir pasando que vecinos compren un pasaje y queden varados, sin información y sin respuestas”, reiteran desde Defensa del Consumidor.

La nota con el director de Fiscalización, Carlos Anrather: