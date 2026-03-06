En marcha la Liga Federal de Básquet 2026, la Conferencia Sur cierra su primera fecha con el atractivo clásico de la ciudad donde Pacífico recibe a Independiente desde las 21.30hs en el Viejo Ramírez. Dos equipos que mantuvieron la base, y buscarán ser protagonistas.

Duelo atractivo por nombres e historia. El Decano y el Rojo tendrán su primer enfrentamiento de la temporada, esta vez en la competencia nacional que entrega dos ascensos a la Liga Argentina.

Por un lado está Pacífico, el local que viene de ganar el último Prefederal, quedando invicto como local a lo largo del torneo. El plantel comandado por Maximiliano Rubio, mantuvo gran parte de su base ganadora: encabezada por Lucas Romera, Gustavo Marangello (Ala Pivote) David Veliz (Pívot) Alex Soria (Pívot) Marco Roumec (Escolta) Giuliano Sasso (Base) Matías Stanic (Escolta) Benjamín Aborreca (Escolta).

A estos nombres se sumaron como refuerzos Mateo Vázquez (Pivote-Alero) y Ezequiel Sánchez (Alero), remplazando la salida de Matías Godoy Vega, quien es nuevo jugador de Perfora.

Por otro lado, Independiente también se aseguró toda su planilla de la última competencia; con una fuerte presencia de jugadores del club, Andrés García contará con David Oviedo (Base), Carlos Paredes(alero), Joaquín Marcon (pívot), Gino Veronessi(Escolta), Julián Fedele(Alero), Mateo Isolabella(Escolta), Pedro Martelli(Escolta), Maxi leyton(Pívot),

Para esta temporada, sumó el retorno de Drazen Sinigoj(Base), jugador formado en la institución con pasado en Liga Nacional.

La primera fecha de la Liga Federal, en su conferencia Sur, contó con el triunfo el miércoles de Centro Español sobre Atlético Regina, mientras que en la noche del jueves, Perfora doblegó como visitante a Plottier por 90-85, mientras que Deportivo Roca se impuso 77-54 a Petrolero.