Neuquén firmó con Brasil un acuerdo de capacitación de portugués para el sector turístico

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el embajador de Brasil en nuestro país, Julio Glinternick Bitelli, firmaron durante la gira del mandatario en Buenos Aires un Convenio de Cooperación Académica destinado a fortalecer la formación en el idioma portugués y promover el desarrollo turístico de la región.



El acuerdo fue suscripto por el Ejecutivo con la Embajada a través del Instituto Guimarães Rosa (IGR), que es el organismo encargado de impulsar la difusión de la lengua portuguesa, la cultura brasileña y la internacionalización académica.



El convenio tiene como objetivo enmarcar el desarrollo de programas y proyectos conjuntos vinculados principalmente a la enseñanza del portugués, la educación y la promoción de las culturas lusófonas, consolidando así los lazos históricos de cooperación entre los países vecinos.



Entre las principales acciones previstas, el IGR brindará cursos virtuales de capacitación en lengua portuguesa destinados a personal vinculado al sector turístico, que se coordinarán a través de la Subsecretaría de Turismo. Las capacitaciones tendrán una duración de 30 horas semestrales y será ofrecido un curso de portugués semanal de dos horas, con capacidad máxima de 15 estudiantes.



La Provincia, a través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, será responsable de la promoción del programa, así como de la selección e inscripción de los participantes.



El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga automática, y contempla además la coordinación con otras instituciones públicas, privadas o académicas.



El Gobernador destacó la relevancia estratégica del turismo para la Provincia y afirmó que “en Neuquén el turismo es política de Estado”. Subrayó que el crecimiento del turismo aéreo -que alcanzó un incremento del 25% en el último año- refuerza la necesidad de invertir en la capacitación de los recursos humanos.



El mandatario también remarcó la importancia de ampliar las oportunidades de formación en destinos consolidados y emergentes, como el norte neuquino, ante el creciente interés de visitantes internacionales, especialmente provenientes de Brasil.



La iniciativa se inscribe en una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de los servicios turísticos, potenciar la competitividad del destino y fortalecer la integración regional a través del intercambio cultural y educativo.



