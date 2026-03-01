La Provincia tendrá un novedoso programa de créditos hipotecarios

“Es un sistema pensado para la clase media trabajadora”, señaló el gobernador Rolando Figueroa al anunciar, este domingo, un programa que no registra precedentes. “Quiero anunciar que, a partir de agosto de 2026, mediante el ADUS, pondremos en marcha el Programa Provincial de Créditos Hipotecarios con financiamiento público provincial, no bancario”, anunció durante el acto de apertura del nuevo período legislativo. El ADUS es la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable.

“Serán créditos individuales para construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda, financiados con recursos neuquinos, con tasas accesibles, criterios de priorización transparentes y mecanismos de fideicomiso de suelo aportado para viviendas multifamiliares”, sostuvo. Y dijo que está pensado en “quienes tienen capacidad de pago, pero hoy no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional”.

Del mismo modo, recordó que hace pocos días el gobierno presentó la línea de crédito “Hogar Rural Sustentable”, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias rurales y fortalecer el arraigo territorial, con una inversión prevista de 4 millones de dólares que permitirá financiar sistemas de energía solar y equipamiento sustentable. “No vamos a esperar que el mercado resuelva el déficit habitacional. Lo vamos a resolver con planificación, justicia y decisión política”, enfatizó el gobernador.

Neuquinos mayores

“Sabemos que el problema habitacional impacta en los distintos rangos etarios. Por eso, estamos ejecutando en Neuquén Capital un complejo habitacional para personas mayores que marca un cambio en la forma de pensar el hábitat y el cuidado”, dijo y señaló que “serán 32 viviendas con espacios comunes, centro de día y pileta climatizada cubierta, diseñados para promover autonomía, encuentro y vida en comunidad”. Del mismo modo, anunció la construcción de siete complejos en toda la provincia, uno por cada región. “Es una decisión política clara: integrar vivienda, servicios y bienestar para acompañar a quienes forjaron esta provincia”, señaló Figueroa.

También recordó que, cuando asumió la actual gestión de gobierno, el sistema de recupero (pago de cuotas de planes de viviendas) estaba debilitado. “Enfrentamos lo que durante años nadie quiso enfrentar. Sancionamos la Ley 3467 y pusimos en marcha una estrategia firme y justa con la creación del Fondo neuquino para la vivienda”. Dijo y agregó que “en un año, la recaudación aumentó el 125%. No es ajuste: es equidad. El que puede pagar, paga. El que no puede, el Estado lo acompaña”.

“Este año finalizaremos con más de 17 mil viviendas canceladas, estamos avanzando en la mensura de 5.934 viviendas y ya entregamos más de 1.000 escrituras. Cada escritura es seguridad jurídica y futuro”, sostuvo para agregar que “no vinimos solo a ordenar, vinimos a expandir derechos”. Y es por eso que la provincia lanzó Neuquén Habita: 20.000 soluciones habitacionales en dos años, con una inversión estimada de 450 millones de dólares para viviendas, lotes con servicios, regularización dominial, infraestructura básica y complejos para adultos mayores en cada región.