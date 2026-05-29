En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, la provincia de Neuquén realizará un acto conmemorativo para homenajear a los donantes y sus familias, además de promover la reflexión y la concientización en la comunidad sobre la importancia de donar.

La actividad será encabezada por la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Provincial Neuquén y tendrá lugar a las 11 de la mañana en el espacio ubicado en Avenida Olascoaga y San Antonio, un sitio creado junto al municipio para recordar y honrar a quienes hicieron posible la donación de órganos y tejidos.

La doctora Mariela Fumale, jefa de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos, dialogó con el programa La Primera mañana que se emite por AM550, y destacó el valor simbólico del encuentro. “Es un espacio pensado para conmemorar y honrar la memoria de nuestros donantes, pero también abierto a la comunidad para invitar a la reflexión y a la concientización sobre el valor de la donación”, expresó.

Profesionales de salud remarcaron que la donación de órganos puede brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

Fumale remarcó que el homenaje está dirigido especialmente a las familias que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, acompañan el proceso de donación. “El protagonista hoy es el donante, y nosotros homenajeamos principalmente a sus familias, que nos apoyaron para que ese proceso fuera posible y darle una oportunidad de vida a otras personas”, señaló.

La especialista también se refirió al crecimiento de la conciencia social respecto a la donación de órganos en los últimos años, aunque reconoció que la decisión suele ser difícil en contextos de duelo. “Es importante hablar de la donación cuando estamos bien, porque en el momento de la pérdida el dolor es muy grande y muchas veces aparece la negación”, explicó.

En ese sentido, recordó que la legislación argentina establece que toda persona es considerada donante salvo que haya expresado lo contrario de manera formal.

Neuquén, entre las provincias líderes del país

Durante la entrevista, Fumale destacó que Neuquén mantiene históricamente una posición destacada a nivel nacional en materia de donación de órganos y tejidos. Incluso recordó que en 2024 la provincia fue reconocida como la jurisdicción con más donantes por millón de habitantes del país.

“Esto no es una cuestión de ranking, sino de un trabajo diario y sostenido”, sostuvo la médica, quien además valoró la tarea interdisciplinaria que realizan equipos de terapia intensiva, profesionales de salud y personal de procuración.

El acto conmemorativo se realizará en el espacio ubicado en Olascoaga y San Antonio, creado para homenajear a los donantes y sus familias.

Actualmente, hay 195 neuquinos en lista de espera para recibir un órgano o tejido, mientras que más de 200 personas se encuentran en proceso de inscripción para futuros trasplantes. La mayoría de los pacientes esperan un riñón, aunque también hay personas que aguardan trasplantes hepáticos y pulmonares.

“Cualquiera de nosotros es más probable que necesite un trasplante en algún momento de su vida, antes que convertirse en donante”, reflexionó Fumale, al tiempo que insistió en la necesidad de seguir generando conciencia en la comunidad. En lo que va de 2026, el Hospital Provincial Neuquén ya concretó ocho procesos de donación.