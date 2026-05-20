Considerada como una amenaza silenciosa en medio de los días fríos del otoño e invierno, el monóxido de carbono se cobra víctimas fatales año tras año. Consciente de esta situación, la diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén que propone la instalación obligatoria de dispositivos de detección y corte automático de gas en todos los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.

¿En qué consiste la iniciativa que busca reducir los riesgos de inhalación de monóxido de carbono?

La iniciativa apunta a prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, una problemática que cada invierno vuelve a generar preocupación en escuelas de la provincia, especialmente en localidades cordilleranas y zonas donde las bajas temperaturas obligan a mantener sistemas de calefacción encendidos durante gran parte del día.

El proyecto ingresó este miércoles 20 de mayo por Mesa de Entradas de la Legislatura de la provincia de Neuquén bajo el número 18.366 y contempla la provisión, instalación, calibración, mantenimiento y monitoreo permanente de equipos tecnológicos para detectar pérdidas o acumulaciones peligrosas de gases.

Cómo funcionarían los sistemas de seguridad propuestos

La propuesta establece la colocación de dos tipos de dispositivos complementarios en las escuelas:

Detectores ambientales de monóxido de carbono con alertas sonoras y lumínicas.

Válvulas inteligentes o llaves de corte automáticas capaces de interrumpir el suministro de gas cuando se detecten niveles peligrosos.

Según consta en el proyecto de ley, todos los equipos deberán estar certificados por organismos reconocidos por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Además, el proyecto designa al Consejo Provincial de Educación (CPE) como autoridad de aplicación, en coordinación con el Ministerio de Educación de Neuquén.

Entre las obligaciones previstas se incluyen controles preventivos semestrales antes del invierno, recambio de equipos vencidos y la elaboración de protocolos específicos de evacuación y actuación ante incidentes relacionados con gas.

El monóxido de carbono, una amenaza silenciosa en invierno

En los fundamentos de la iniciativa se advierte sobre los riesgos del monóxido de carbono, definido como un gas “incoloro, inodoro e insípido” que puede provocar desde síntomas leves hasta intoxicaciones fatales por falta de oxígeno. Tal como se señala en el texto, este tipo de incidentes suele originarse por combustiones deficientes en artefactos de calefacción a gas, leña o derivados del petróleo, sistemas habituales en edificios escolares de Neuquén y otras provincias de la Patagonia.

Estadísticas y datos alarmantes, en el foco del proyecto

La preocupación crece en un contexto de aumento de casos a nivel nacional. Según datos citados en el proyecto, entre 2019 y mayo de 2024 se registraron 5.312 intoxicaciones por monóxido de carbono en el país. En tanto, durante el primer semestre de 2025 ya se contabilizaron 473 casos, lo que representa un incremento del 57% respecto de la mediana de años anteriores.

El proyecto también remarca que Neuquén aparece como la segunda provincia con mayor incidencia de intoxicaciones por monóxido de carbono en Argentina, detrás de Tierra del Fuego.

El impacto en la región y las escuelas del interior

La discusión toma relevancia en localidades del interior neuquino y de la cordillera, donde las temperaturas extremas obligan a sostener sistemas de calefacción durante extensos períodos. Escuelas de ciudades como Zapala, Chos Malal, San Martín de los Andes y Villa La Angostura suelen enfrentar cada invierno problemas vinculados al mantenimiento edilicio y las instalaciones de gas.

Desde el proyecto sostienen que los mecanismos de control actuales no alcanzan para evitar episodios de riesgo dentro de los establecimientos educativos. “La recurrencia de incidentes por inhalación de gases en nuestras escuelas demuestra que los métodos de control actuales son insuficientes”, argumentó Tulián en los fundamentos de su propuesta.