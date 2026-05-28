Neuquén volvió a ratificar su lugar de referencia en materia de donación de órganos y tejidos en la Argentina. El trabajo coordinado entre el sistema público de salud, el CUCAI Neuquén y las terapias intensivas permitió que la provincia alcance indicadores que la ubican entre las mejores del país en procuración y trasplantes.

Durante 2025, la provincia registró 1.178 procesos de donación y acompañó a 112 pacientes en coma dentro del Programa Glasgow 7. Además, hubo 27 donantes reales de órganos, entre quienes fueron diagnosticados bajo criterios neurológicos y aquellos por asistolia.

Las cifras permitieron alcanzar una tasa de 28,4 donantes por millón de habitantes en órganos y una destacada tasa de 178 en tejidos, números que posicionan a Neuquén muy por encima de los promedios nacionales.

Uno de los datos más relevantes fue el crecimiento histórico en la procuración de córneas: se registraron 125 donantes durante el último año. Gracias a ese volumen, la provincia dejó de ser solamente receptora y pasó a convertirse en “provincia cedente”, enviando tejidos a pacientes de otras regiones del país.

El impacto concreto para los pacientes neuquinos

La eficiencia del sistema tiene un efecto directo sobre la calidad de vida de quienes esperan un trasplante. Actualmente, un paciente neuquino que necesita una córnea puede acceder al procedimiento en un plazo inferior a tres meses, un tiempo considerablemente menor al promedio argentino. Desde el sistema sanitario provincial remarcaron que este resultado se explica por la articulación entre hospitales, terapias intensivas y equipos especializados en procuración de órganos y tejidos.

El Hospital Provincial Neuquén (HPN), a través de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), fue responsable del 100% de los donantes de órganos registrados en la provincia durante 2025.

Con una tasa de 28,5 donantes por millón de habitantes, el HPN quedó tercero a nivel nacional y sostuvo el estándar alcanzado en 2024, cuando había ocupado el primer lugar del país con un récord histórico de 41,62 donantes por millón de habitantes.

La campaña de concientización que fortaleció la donación

Las autoridades sanitarias destacaron que los resultados no responden únicamente a la capacidad técnica del sistema de salud, sino también a una fuerte campaña de concientización social desarrollada durante mayo.

Las actividades incluyeron charlas y acciones informativas en escuelas, hipermercados y fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía de Neuquén y el Batallón de Ingenieros de Montaña N° 6.

El objetivo fue promover el debate social sobre la donación de órganos y reforzar el mensaje solidario que sostiene al sistema de trasplantes.

Este viernes 29 a las 11 se realizará una actividad en el Espacio Donar Nos Une en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

Actos y homenajes por el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos -que se conmemora cada 30 de mayo-, este viernes se realizará un acto central en la ciudad de Neuquén.

La actividad comenzará a las 11 en el “Espacio Donar Nos Une”, ubicado en Avenida Olascoaga y San Antonio, y será organizada por la UHPROT del Hospital Castro Rendón junto a la subsecretaría de Bienestar Ciudadano municipal.

Durante el encuentro se homenajeará a los donantes y se reconocerá especialmente a las familias que acompañan las decisiones de donación en momentos complejos, permitiendo que otras personas puedan acceder a una nueva oportunidad de vida.

Neuquén sostiene la tendencia positiva en lo que va de 2026

Los datos preliminares de 2026 muestran que la provincia mantiene el mismo ritmo de crecimiento. En lo que va del año ya se realizaron 469 procesos de donación y se registraron 10 donantes de órganos y 37 donantes de tejidos.

Además, el sistema sanitario provincial continúa trabajando bajo convenio con diez establecimientos de salud distribuidos en distintos puntos de Neuquén, fortaleciendo la capacidad de respuesta y ampliando el acceso a los procedimientos.