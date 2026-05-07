Con el desarrollo de Vaca Muerta y la industria hidrocarburífera a la cabeza, Neuquén se constituyó como uno de los polos económicos más importantes de la Argentina. En su proceso de crecimiento, la región requiere un ecosistema empresarial capaz de satisfacer demandas cada vez más específicas y sofisticadas. Frente a este escenario la IA comienza a cumplir un rol determinante, por lo que anticipar su hoja de ruta es clave para las organizaciones locales.

Siguiendo esta línea, el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), Alexander Ditzend, sostiene: “Es posible proyectar tres etapas de implementación real y plena de esta tecnología. Lo lógico es el desarrollo de un curso en el que la IA adquirirá nuevas tareas de manera gradual, al tiempo que las empresas modificarán sus estructuras para adaptarse al cambio”.

Según el especialista e impulsor de la IA Week Neuquén, evento de inteligencia artificial que se realizará del 14 al 16 de mayo en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén, la primera fase ya es visible en muchas organizaciones: se trata del reemplazo de procesos digitales y repetitivos por parte de agentes automatizados. Tareas como la recopilación de datos o la verificación de documentos son hoy candidatas directas a la automatización. Incluso, estudios indican que cerca del 63 % de las tareas administrativas en las empresas pueden clasificarse como repetitivas.

La segunda fase, que se proyecta como el próximo gran salto, implicará la participación de agentes más complejos. Sistemas capaces de interactuar con distintas áreas de la empresa y de asumir roles asistenciales en áreas como marketing y ventas.

Más del 75 % de las empresas que ya invirtieron en IA reportaron un retorno positivo en eficiencia operativa y productividad y satisfacción del cliente: “El verdadero desafío no radica en la sofisticación de los modelos, sino en la disposición interna de las empresas para integrarlos”, indica Ditzend.

Finalmente, una tercera fase llevará la IA al mundo físico: los robots de distintos tipos que hoy están en desarrollo comenzarán a aparecer con fuerza en la industria, asistiendo a operarios humanos en sus tareas cotidianas. Esto impactará especialmente en el sector industrial, donde ya son varias las plantas en las que unidades robóticas funcionan como mano de obra en la realización de tareas pesadas o perjudiciales para los operarios.

Este panorama, con sus oportunidades y sus desafíos, será parte central del debate que propone la IA Week Neuquén, organizada por el Polo Científico Tecnológico y la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), junto a ENE Polo Tecnológico Neuquén e IFES.

Al respecto, Marcos Galian, encargado de la producción y comercialización del evento, señaló: “Muchísimos sectores quieren incorporar la IA a sus espacios laborales, el evento generó repercusiones en todo el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Este encuentro es una gran oportunidad para conocer casos de éxito, capacitarse, conectar con otros y escuchar a los expertos. Un espacio de networking positivo para toda la región”.