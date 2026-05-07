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En qué consiste el nuevo sistema

Protección al Consumidor lanzó un chatbot con IA para agilizar reclamos y consultas en Neuquén

El director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de atención con inteligencia artificial destinado a mejorar la comunicación con los ciudadanos de Neuquén.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 12:26
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El nuevo chatbot de Protección al Consumidor funcionará las 24 horas

El director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de atención con inteligencia artificial destinado a mejorar la comunicación con los ciudadanos de Neuquén y agilizar la orientación ante reclamos y denuncias.

En diálogo con el programa “La mañana es de la primera” que se emite por AM550, Tomasini explicó que la herramienta comenzó a funcionar esta semana dentro del sitio oficial de Protección al Consumidor y estará disponible las 24 horas, todos los días.

Según detalló, el organismo detectó dificultades para responder la gran cantidad de llamados y mensajes que ingresaban a través del 0800 y del WhatsApp oficial, especialmente fuera del horario administrativo. “Mientras una persona atendía un caso durante 10 o 15 minutos, ingresaban muchas otras llamadas que quedaban sin respuesta”, explicó el funcionario.

El sistema fue desarrollado tras detectar demoras y dificultades en la atención telefónica

Frente a esa situación, el área comenzó hace seis meses un trabajo técnico junto al equipo de la Dirección Provincial para desarrollar un chatbot basado en modelos predictivos e inteligencia artificial. El sistema fue entrenado con los reclamos y consultas más frecuentes que realizan los consumidores.

La herramienta permite orientar rápidamente a los usuarios sobre qué documentación necesitan, dónde deben realizar el trámite y si corresponde iniciar un reclamo formal o ser derivados a otro organismo. Además, Tomasini indicó que el chatbot también conecta a los usuarios con otras herramientas disponibles en la página, como “Pedir tu inspección”, destinada a denunciar irregularidades en comercios sin necesidad de iniciar una denuncia formal, y la “Ventanilla Única Federal” para realizar reclamos de consumo.

El director provincial señaló que actualmente las consultas más frecuentes están relacionadas con estafas virtuales, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y fraudes bancarios. “Han modernizado el sistema de estafas. A través de distintos mecanismos terminan obteniendo información y vaciando cuentas o sacando préstamos”, advirtió.

El funcionario remarcó que el nuevo sistema también permitirá obtener estadísticas y trazabilidad sobre los principales problemas que afectan a los consumidores, con el objetivo de diseñar políticas públicas más rápidas y eficientes.

Mira la entrevista completa: 

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