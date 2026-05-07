El director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de atención con inteligencia artificial destinado a mejorar la comunicación con los ciudadanos de Neuquén y agilizar la orientación ante reclamos y denuncias.

En diálogo con el programa “La mañana es de la primera” que se emite por AM550, Tomasini explicó que la herramienta comenzó a funcionar esta semana dentro del sitio oficial de Protección al Consumidor y estará disponible las 24 horas, todos los días.

Según detalló, el organismo detectó dificultades para responder la gran cantidad de llamados y mensajes que ingresaban a través del 0800 y del WhatsApp oficial, especialmente fuera del horario administrativo. “Mientras una persona atendía un caso durante 10 o 15 minutos, ingresaban muchas otras llamadas que quedaban sin respuesta”, explicó el funcionario.

El sistema fue desarrollado tras detectar demoras y dificultades en la atención telefónica

Frente a esa situación, el área comenzó hace seis meses un trabajo técnico junto al equipo de la Dirección Provincial para desarrollar un chatbot basado en modelos predictivos e inteligencia artificial. El sistema fue entrenado con los reclamos y consultas más frecuentes que realizan los consumidores.

La herramienta permite orientar rápidamente a los usuarios sobre qué documentación necesitan, dónde deben realizar el trámite y si corresponde iniciar un reclamo formal o ser derivados a otro organismo. Además, Tomasini indicó que el chatbot también conecta a los usuarios con otras herramientas disponibles en la página, como “Pedir tu inspección”, destinada a denunciar irregularidades en comercios sin necesidad de iniciar una denuncia formal, y la “Ventanilla Única Federal” para realizar reclamos de consumo.

El director provincial señaló que actualmente las consultas más frecuentes están relacionadas con estafas virtuales, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y fraudes bancarios. “Han modernizado el sistema de estafas. A través de distintos mecanismos terminan obteniendo información y vaciando cuentas o sacando préstamos”, advirtió.

El funcionario remarcó que el nuevo sistema también permitirá obtener estadísticas y trazabilidad sobre los principales problemas que afectan a los consumidores, con el objetivo de diseñar políticas públicas más rápidas y eficientes.

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