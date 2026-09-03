Neuquén participa de HOTELGA 2026, uno de los principales encuentros de hotelería y gastronomía del país, que se desarrolla del 2 al 4 de septiembre en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. La provincia presenta una selección de alimentos y bebidas patagónicas para acercar a productores neuquinos con hoteles, restaurantes, empresas y compradores de distintos puntos de Argentina.

La propuesta provincial está orientada especialmente al sector gastronómico y de hospitalidad de alta gama. Bajo el concepto “Neuquén, productos patagónicos de calidad para los mercados más exigentes”, el stand reúne elaboraciones que buscan incorporarse a cartas, menús y propuestas gastronómicas fuera de la provincia.

La participación se encuentra actualmente en desarrollo y apunta no solo a mostrar productos, sino también a generar oportunidades concretas de comercialización. Para eso, Neuquén lleva un catálogo de proveedores con capacidad de distribución nacional y fichas técnicas de los productos y sus diferentes presentaciones.

Qué productos neuquinos se presentan en HOTELGA

La oferta busca mostrar la diversidad de la producción alimentaria de Neuquén y el valor agregado que adquieren materias primas vinculadas con el territorio patagónico.

Entre los productos exhibidos hay vinos, chocolates, ahumados, dulces, mieles, hongos, aceites de oliva, infusiones, cervezas artesanales y gin, además de otras elaboraciones.

La propuesta reúne productos provenientes de distintos puntos de la provincia. El objetivo es que esa diversidad pueda traducirse en nuevas oportunidades dentro de restaurantes, hoteles y establecimientos gastronómicos de otras ciudades del país.

La delegación neuquina está integrada por Gin Zorro Colorado, Istmo Hueni, Olivares del Neuquén, Té & Compañía, Chocolates La Vieja Aldea, Bodega Patritti, Praderas Neuquinas, Bodega Malma, Bodega Aicardi, Patagonia Hongos, Bruselas Cerveza, Humos de la Patagonia y Miel Apiario Cirila del Aluminé.

Además, Bodega Schroeder y Bodega del Fin del Mundo tendrán espacios de presentación y charlas durante la feria, ampliando la presencia de la vitivinicultura neuquina ante el público profesional.

El diferencial está en el origen patagónico

La estrategia de promoción se apoya en una característica que atraviesa buena parte de la producción neuquina: la posibilidad de asociar los alimentos con el territorio donde son elaborados.

El agua proveniente de ríos de deshielo, las características de los suelos y las condiciones naturales de la provincia forman parte de un proceso productivo que también incorpora recetas, conocimientos tradicionales y nuevas técnicas de elaboración.

Ese vínculo entre territorio, producción e identidad es particularmente relevante para el sector gastronómico, donde los productos regionales pueden convertirse no solo en ingredientes, sino también en parte de la experiencia que ofrecen hoteles y restaurantes.

De mostrar productos a conseguir compradores

El principal diferencial de la participación en HOTELGA 2026 está en que el objetivo no se limita a una exposición institucional.

La provincia busca vincular directamente a productores y proveedores neuquinos con potenciales compradores, empresas y profesionales de la hotelería y la gastronomía.

Para facilitar ese contacto, el catálogo provincial identifica proveedores con capacidad de distribución nacional. Las fichas técnicas permiten, además, presentar características y formatos de los productos para evaluar su incorporación a propuestas comerciales.

El desafío posterior será convertir esos contactos generados en la feria en pedidos, acuerdos de distribución y presencia efectiva en cartas gastronómicas.

La gastronomía neuquina busca ampliar su presencia

La participación en HOTELGA se suma a otras acciones recientes destinadas a posicionar alimentos y bebidas neuquinas fuera de la provincia.

En junio, por ejemplo, un encuentro provincial reunió a más de 20 productores de alimentos y bebidas con restaurantes, hoteles, bares y empresas de catering, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre quienes producen y quienes diseñan las propuestas gastronómicas. La iniciativa incluyó carnes, quesos, aceites, mieles, hongos y frutos secos, entre otros productos.

También hubo una fuerte presencia neuquina en la última Expo Rural de Palermo, donde distintos emprendimientos mostraron aceites de oliva, chocolates, miel, vinos, destilados, té, productos regionales y carnes, con una estrategia centrada en ampliar mercados y fortalecer la visibilidad de las PyMEs provinciales.

En ese recorrido aparece una tendencia clara: la gastronomía funciona como una vía para agregar valor a la producción neuquina y vincularla con el turismo.

El vino, uno de los productos con mayor proyección

Dentro de esa estrategia, la vitivinicultura ocupa un lugar especialmente relevante.

La producción de vinos neuquinos tiene una fuerte concentración en San Patricio del Chañar, uno de los principales polos vitivinícolas de la provincia. Allí se desarrolló buena parte de la industria que permitió posicionar a Neuquén dentro del mapa del vino patagónico.

La provincia también viene impulsando la incorporación de sus vinos a propuestas gastronómicas. Recientemente, se presentó una iniciativa para incentivar que restaurantes de la ciudad de Neuquén incorporen vinos neuquinos en sus cartas, con participación de bodegas como Malma, Patritti, Familia Schroeder y Fin del Mundo.

El vino aparece así como uno de los productos capaces de unir dos objetivos: producción y turismo gastronómico.

Una identidad gastronómica que busca consolidarse

La estrategia comercial también se vincula con un proceso más amplio de construcción de identidad gastronómica.

En junio de 2026, la Legislatura del Neuquén recibió a integrantes de la Ruta de la Gastronomía Neuquina, una iniciativa que busca promover los sabores y productos de la provincia dentro y fuera de Neuquén. Entre los productos identificados con esa identidad aparecen el piñón, el chivito del norte neuquino, la trucha, los quesos artesanales y los vinos patagónicos.

La gastronomía neuquina, en ese sentido, no se reduce a un listado de alimentos. También incorpora recetas, técnicas de elaboración, productos de cercanía y saberes vinculados con las distintas regiones del territorio.

Ese componente puede convertirse en un diferencial para establecimientos que buscan ofrecer experiencias gastronómicas asociadas con un destino.

Qué puede dejar HOTELGA para los productores neuquinos

El resultado más importante de la participación no necesariamente estará en la cantidad de visitantes que pasen por el stand, sino en los vínculos comerciales que puedan surgir durante y después de la feria.

Para los productores, ingresar a una carta gastronómica de otra provincia puede significar ampliar el mercado, aumentar la escala de comercialización y fortalecer el reconocimiento de una marca o producto.

Para hoteles y restaurantes, incorporar alimentos neuquinos representa a su vez la posibilidad de sumar productos con una historia de origen y una identidad territorial definida.

HOTELGA funciona, en ese sentido, como un punto de encuentro entre ambos intereses: la necesidad de los productores de encontrar nuevos mercados y la búsqueda del sector gastronómico por incorporar productos diferenciados.

La participación de Neuquén continuará hasta el 4 de septiembre de 2026, cuando finalice la feria en La Rural de Buenos Aires. A partir de allí, el seguimiento estará puesto en los contactos comerciales generados y en si esos vínculos se traducen en nuevas oportunidades de distribución y presencia de productos neuquinos en establecimientos gastronómicos de otras provincias.

Más allá de la exposición, la apuesta provincial es que los sabores patagónicos de Neuquén pasen de la vidriera a las cartas.