Flybondi acumula una gran cantidad de reclamos registrados por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor de Neuquén. En lo que va de 2026, el organismo recibió más de 320 presentaciones contra la empresa, según confirmó a Mejor Informado, Pablo Tomasini, director del organismo.

Los pasajeros plantearon distintos inconvenientes relacionados con sus vuelos. Las principales quejas apuntan a cancelaciones repentinas, falta de información en los mostradores y dificultades para acceder a canales efectivos de atención telefónica.

A esos problemas se suman los obstáculos para recuperar el dinero abonado por los pasajes. También aparecen reclamos de personas que no lograron reprogramar sus viajes después de una cancelación.

Neuquén fiscalizó a las aerolíneas ante el aumento de reclamos

El volumen de presentaciones llevó a la Dirección Provincial de Protección al Consumidor a realizar fiscalizaciones de oficio en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón. Los controles buscaron verificar las situaciones denunciadas por los usuarios y determinar si las compañías cumplían con sus obligaciones.

A partir de esas actuaciones, la Provincia sancionó a Flybondi con dos multas. Una alcanzó los $178 millones y la otra llegó a $214 millones, por un monto conjunto de $392 millones.

La compañía apeló ambas sanciones y cuestionó la competencia de la autoridad neuquina para intervenir. Por ese planteo, la validez de las multas y su eventual cobro quedaron bajo análisis de la Justicia.

Desde la dependencia provincial también cuestionaron la falta de respuesta de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) frente a los reclamos registrados en Neuquén. Según explicaron, esa situación llevó al organismo local a reforzar su intervención para atender los planteos de los pasajeros.

Los pasajeros pueden reclamar en Neuquén capital y otras localidades

Los usuarios afectados pueden presentar sus denuncias de manera presencial en la sede de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, ubicada en Buenos Aires 35, Neuquén capital. El organismo también dispone de diez delegaciones distribuidas en la provincia, entre ellas las oficinas de Cutral Co y Zapala.

La alternativa digital funciona mediante la Ventanilla Única Federal, disponible a través del sitio web oficial del Gobierno de Neuquén. Allí los pasajeros pueden formalizar sus presentaciones contra las empresas aéreas.