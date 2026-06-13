Niebla, nieve y hielo en las rutas de Neuquén: cuáles son los sectores con mayores complicaciones

Quienes tengan previsto viajar este sábado por rutas de Neuquén deberán prestar especial atención a las condiciones de circulación. Aunque todos los tramos nacionales permanecen habilitados, distintos sectores presentan bancos de niebla, neblina y nevadas que obligan a reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad.

El último parte emitido por Vialidad Nacional indicó que toda la red vial se encuentra transitable con precaución. Sin embargo, las condiciones climáticas afectan la visibilidad en varios corredores estratégicos de la provincia.

Sobre la Ruta Nacional 22 se registran bancos de niebla y neblina entre Arroyito, Cutral Co y Zapala. Una situación similar se presenta en distintos puntos de la Ruta Nacional 40 Sur, especialmente en el tramo de Siete Lagos.

La visibilidad reducida

La Ruta Nacional 40 Norte también presenta sectores con visibilidad limitada entre Las Lajas, Zapala y Catan Lil. En estas condiciones, los organismos viales recomiendan mantener una distancia prudente entre vehículos, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas.

El tramo entre Auquinco y Pampa Tril por Ruta 40, este sábado por la mañana.

A las complicaciones generadas por la niebla se suman las nevadas registradas en distintos puntos del norte neuquino. Los reportes alcanzan sectores de Naunauco, Chorriaca, Bajada del Agrio, Chacayco, Auquinco y Pampa Tril.

La presencia de nieve puede modificar rápidamente las condiciones de adherencia sobre la calzada, especialmente durante las primeras horas del día y en zonas de sombra donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo.

Pino Hachado fue habilitado

En cuanto a los cruces fronterizos con Chile, todos los pasos internacionales se encuentran habilitados. El paso Pino Hachado comenzó la jornada cerrado, pero fue reabierto pasadas las 10 de la mañana.

Desde Vialidad Nacional informaron que el tránsito quedó habilitado para todo tipo de vehículos a partir de las 10:30, aunque se solicita circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo en algunos sectores de la calzada. Además, se registran vientos leves, neblina en zonas altas, presencia de animales sueltos y existe posibilidad de caída de rocas a la altura del kilómetro 48. La portación de cadenas es obligatoria.

Por su parte, el paso internacional Cardenal Samoré también permanece habilitado y funciona en su horario habitual, de 9 a 19 horas.

Desde Vialidad Nacional recordaron además que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por rutas nacionales de la región. La recomendación alcanza tanto a residentes como a turistas que se desplazan por los corredores de Neuquén durante la temporada invernal.