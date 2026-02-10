Vialidad Nacional emitió un comunicado en el que informa que el Paso Internacional Pino Hachado está cerrado para el tránsito. La decisión se fundamentó en los que están afectando a gran parte de la provincia de Neuquén.

Calzada mojada por lluvia, visibilidad reducida y fuertes ráfagas de viento hicieron que el paso se declare intransitable durante el resto de la jornada. Las condiciones adversas llevaron a que también se tome la decisión de interrumpir el tránsito pesado en las rutas nacionales 22, 237 y 40 sur.

Pidieron extremar las precauciones a quienes tengan que salir a la ruta

Para circular con ráfagas o vientos fuertes, desde el organismo brindaron las siguientes recomendaciones: