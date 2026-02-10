¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
Intransitable

Las fuertes ráfagas de viento obligaron a cerrar el Paso Internacional Pino Hachado

Vialidad Nacional decidió interrumpir el tránsito debido a las fuertes ráfagas, la visibilidad reducida y la calzada mojada por lluvias.

Por Lucas Sandoval

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 19:39
Pidieron extremar las precauciones a quienes tengan que salir a la ruta

Vialidad Nacional emitió un comunicado en el que informa que el Paso Internacional Pino Hachado está cerrado para el tránsito. La decisión se fundamentó en los que están afectando a gran parte de la provincia de Neuquén.

Calzada mojada por lluvia, visibilidad reducida y fuertes ráfagas de viento hicieron que el paso se declare intransitable durante el resto de la jornada. Las condiciones adversas llevaron a que también se tome la decisión de interrumpir el tránsito pesado en las rutas nacionales 22, 237 y 40 sur.

Para circular con ráfagas o vientos fuertes, desde el organismo brindaron las siguientes recomendaciones:

  • Sujetar el volante con fuerza para mantener el vehículo recto.
  • Aumentar la distancia con otros vehículos
  • Evitar maniobras bruscas
  • Adaptar la velocidad a la fuerza del viento para mantener el control.
  • Utilizar marchas cortas para contrarrestar el viento.
  • Prestar atención a los objetos que puedan ser trasladados por el viento hacia la calzada.
  • Adelantar con cuidado a otros vehículos, pueden generar ráfagas repentinas.
  • Evitar llevar equipaje en el techo.
